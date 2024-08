Belen, Bocchi, Barale… gravidanze, follie, corna. Chicche di gossip

Paola Barale senza freni. Intervistata dal Corriere della Sera, dopo anni, ha rivelato perché è finita la storia con Raz Degan. Ha spiegato di aver perso fiducia in lui. Ma mica per delle cosette da poco. La showgirl di Fossano ha raccontato di essere stata tradita ripetutamente.

Rosa Perrotta fuori di sé. L’ex tronista ha narrato che una sera, mentre era al ristorante con l’amato Pietro Tartaglione, ha notato che una donna ‘puntava’ il suo ‘man’. La mattina seguente tale spasimante ha scritto in privato all’aitante avvocato, dicendogli di essersi innamorata di lui. La Perrotta, informata della questione, è andata su tutte le furie.

Confermato che la crisi matrimoniale tra Fedez e Chiara Ferragni è iniziata ben prima del pandoro-gate. A rivelare i dettagli del fatto che i due ex non andavano per niente d’accordo è stato il proprietario del leggendario Anema e Core di Capri dove l’influencer e il rapper sono di casa.

Francesca Chillemi e il ricchissimo Eugenio Grimaldi hanno perso la testa l’un per l’altra. Chi li ha visti a Capri riferisce di un’intesa indescrivibile e di un trasporto all’insegna di una romantica follia d’amore. D’altra parte, dalle paparazzate emerse nei giorni scorsi, si nota che i due piccioncini sono stati travolti da una passione rovente. Auguri!

Fermi tutti, Belen pare non sia affatto single. Il tenebroso ingegnere con cui si frequenta da settimane continua a lasciarle cuoricini sotto ai post di Instagram. Inoltre ha fatto sapere che è lui a scattare alcune foto che la modella poi divulga sui suoi profili. Avanti tutta!

Annalisa e Tananai, che stanno sfondando nelle classifiche musicali con Storie Brevi, che rapporto hanno fuori dal palco? Ottimo, si sentono anche privatamente. Sia chiaro, solo come amici. Lei è sposatissima con il manager Francesco Muglia.

Torna a farsi tambureggiante la voce che vuole Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti: ennesima indiscrezione farlocca o stavolta c’è del vero?

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati sul serio. Il matrimonio è durato un paio di anni, per poi sciogliersi come neve al sole. La favola è finita, au revoir!

Anche Arianna Meloni, sorella di Giorgia, e Francesco Lollobrigida, attuale ministro dell’Agricoltura, si sono lasciati dopo oltre vent’anni insieme. I due sono rimasti in buoni rapporti.

Drammatico incidente a Roma. Francesca Di Ruberto, ex ‘stellina’ di Non è la Rai, è morta a soli 44 anni, dopo aver perso il controllo della sua Mini Cooper ed essere finita contro un camion dell’Ama.