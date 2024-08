Arianna Meloni, terremoto sentimentale: “Con Lollobrigida è finita”

Arianna Meloni, sorella e braccio destro a livello politico della premier Giorgia, si è lasciata con Francesco Lollobrigida, l’attuale ministro dell’Agricoltura. Ad annunciarlo è stata lei stessa in una intervista rilasciata al Foglio. La donna ha spiegato che la rottura non è fresca e che è da tempo che il rapporto è finito. Il crac sentimentale, sempre secondo quanto dichiarato da Arianna, non ha comunque compromesso l’affetto e la stima reciproci. E nemmeno i progetti politici. I due infatti continueranno a lavorare assieme ai medesimi obbiettivi, vale a dire mandare avanti il programma di Fratelli d’Italia.

Arianna Meloni annuncia la fine del rapporto sentimentale con Francesco Lollobrigida

“Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. È una persona solida, onesta e con una grande preparazione”. Così la sorella della presidente del Consiglio dopo aver affermato la fine della relazione che era cominciata agli inizi degli anni Duemila. Durante gli anni trascorsi assieme, l’ex coppia ha avuto due figlie, Vittoria e Rachele.

“Il nostro progetto politico va avanti – ha aggiunto Arianna Meloni sempre lungo le colonne del Foglio -, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l’amore è un’altra cosa. L’affetto e la stima rimangono intatti. Per ora è così. E visto che sono affari nostri e ci sono tante persone che amiamo in mezzo, la finirei qui con la curiosità morbosa. Grazie”.

Arianna e Giorgia Meloni entrambe single: finite le storie con Giambruno e Lollobrigida

Arianna non ha specificato il momento esatto in cui si è lasciata. Si è limitata a dire “da tempo”, il che fa ipotizzare che la love story con il ministro sia naufragata settimane o mesi fa. Nel giro di un anno, quindi, sia lei sia l’amata sorella Giorgia sono tornate single. Si ricorda infatti che anche la premier ha messo fine alla sua relazione con Andrea Giambruno. Il colpo di grazia al rapporto è arrivato dai fuorionda ‘farfalloni’ del giornalista diffusi da Striscia la Notizia che ha innescato anche un rovente caso politico.

La leader di Fratelli d’Italia, al pari della sorella Arianna, ha mantenuto ottimi rapporti con l’ex compagno nonché padre di sua figlia. In questo periodo, la premier e Giambruno stanno trascorrendo assieme le vacanze in Puglia. C’è chi sussurra che in realtà non si siano lasciati per davvero e che la rottura sia stata solamente a livello mediatico per salvaguardare la reputazione della presidente del Consiglio dopo i fuorionda imbarazzanti poc’anzi menzionati. Nessun dubbio invece sull’addio tra Arianna e ‘Lollo’.