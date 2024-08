Annalisa: “Il rapporto con Tananai, cosa accade tra noi nel privato”

Il non aver mai mollato prima del grande successo, il rapporto a livello privato con il collega Tananai, il porto sicuro della famiglia e tanto altro. Annalisa Scarrone, intervistata da Vanity Fair, si è raccontata a ruota libera, spiegando in che modo sta vivendo questo momento che, dal punto di vista professionale, è d’oro. Le sue canzoni da circa un paio d’anni sono in cima alle classifiche musicali italiane. Di conseguenza sono aumentati i suoi impegni live e la sua vita è diventata più frenetica. L’estate poi è quel periodo in cui si deve correre da un palco all’altro e rifiatare non è facile. Ma fa parte del mestiere e l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi lo sa.

Annalisa e Tananai, un rapporto che va oltre la musica

Il brano Storie brevi, cantato con Tananai, ha fatto il botto. Il feeling con l’artista milanese è forte, ma attenzione a non giungere a conclusioni affrettate. L’intesa c’è sul palco e anche nella vita privata. Ma si tratta di un’intesa amichevole perché Annalisa è sposata felicemente con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere allergico ai riflettori dello spettacolo e del gossip.

“Io e Tananai – ha rivelato a Vanity Fair la cantante -, al di là della cifra artistica, secondo me sovrapponibile, siamo proprio amici, persone che stanno bene insieme. Questo non significa che nella musica funzioni sempre così: bisogna sapersi coltivare i propri spazi, i propri rapporti“. Dunque il legame tra i due artisti non si esaurisce sul palco, ma prosegue anche a livello provato. Ma, lo si ripete, il rapporto è di amicizia e nulla più.

Sfatato quindi il tabù che i cantanti non possono essere amici per via della ‘concorrenza’ professionale? “Assolutamente sì, come in qualsiasi altro lavoro. Chiaramente non è facile, perché spesso quando siamo a riposo viviamo in posti lontani, ma ci si sente spesso per questioni che non sono di lavoro. E quando ci vediamo in contesti non professionali, le assicuro, non parliamo di lavoro. C’è spazio, ecco, per amicizie vere: vanno coltivate”.

Altre due figure del mondo della musica con le quali condivide un bel legame di amicizia sono Elisa e Giorgia. Annalisa ha sottolineato quanto abbia imparato da entrambe e quanto le stimi per quello che hanno fatto e dimostrato: “Entrambe c’erano da prima che ci fossi io, e per me sono delle vere e proprie maestre, che anche solo a distanza, quando non le conoscevo, mi hanno insegnato tanto: in termini di scrittura e vocalità, ma anche nella capacità, semplicemente, di stare al mondo. Per loro è stato più difficile di quanto lo sia oggi per me, e il mio privilegio è merito loro“.

Annalisa e il sostegno dei genitori e del marito

Come poc’anzi accennato, gli ultimi mesi per l’ex allieva di Amici sono stati da incorniciare. I suoi brani sono ascoltatissimi. Naturalmente c’è più lavoro. “Finita l’estate voglio rifiatare un attimo”, ha spiegato la cantante che ha aggiunto: “Stare orizzontale. Mi piace la casa, godermi gli spazi, anche da sola. Il silenzio. Ultimamente non l’ho fatto molto spesso”.

Quando si lavora molto e si passa tanto tempo lontano da casa c’è il rischio di vedere raffreddarsi i legami con le persone che si amano. Annalisa lo sa e infatti fa di tutto per far sì di equilibrare gli impegni e la propria vita privata il cui faro restano i genitori e il marito sposato un anno fa, a giugno 2023: