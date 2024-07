Annalisa batte Irama: è lei l’ex Amici con più dischi venduti

Annalisa inarrestabile. Oggi, 22 luglio, la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha rilasciato le certificazioni dei dischi d’oro e platino ottenute nell’ultima settimana dagli artisti per le vendite dei loro singoli o album. Molti i cantanti premiati: Angelina Mango ha ottenuto il disco d’oro per l’album “Pokè Melodrama” e quello di platino per il singolo “Voglia di Vivere”; Elodie ha conquistato un disco d’oro con il brano estivo “Black Nirvana” e il terzo platino per il duetto con Marco Mengoni su “Pazza Musica”; Fedez ed Emis Killa hanno raggiunto il primo disco di platino con “Sexy Shop”; mentre Tony Effe e Gaia sono arrivati al doppio platino con “Sesso e Samba”. Ma, ad ottenere il traguardo più importante è stata Annalisa.

La cantante ha infatti conquistato il quarto disco di platino con il suo brano sanremese, “Sinceramente“. Questo va ad aggiungersi agli straordinari successi dei singoli “Bellissima” (5 dischi di platino) e “Mon Amour” (5 dischi di platino), presenti nel disco “E poi siamo finiti nel vortice” (doppio disco di platino). Dei risultati importanti, che l’hanno portata a a superare 4 milioni di copie certificate in carriera.

Sebbene Annalisa abbia sempre ottenuto un discreto successo, negli ultimi due anni la sua carriera ha visto una crescita strabiliante. Con il quarto platino di “Sinceramente”, è diventata l’artista uscita da Amici con il maggior numero di vendite in Italia, superando ufficialmente Irama. Né Emma, né Elodie, né Alessandra Amoroso o Sangiovanni: ora è lei la numero uno.

#Annalisa è ora l’artista che ha venduto più copie in Italia ad essere uscita dal talent #Amici. https://t.co/OdFlEAQkxc — ANNALISA News (@AnnalisaNews) July 22, 2024

Non solo, la popstar è salita al secondo posto tra i cantanti più certificati in Italia provenienti da un talent show, superata solo da Marco Mengoni, vincitore della terza edizione di X Factor. Per concludere, stando ai dati FIMI (validi ufficialmente dal 2009), Annalisa è ad oggi la donna più certificata di sempre in Italia, nonché la prima a raggiungere tale traguardo.

Insomma, la cantante ligure continua a battere record su record, entrando ormai nell’élite degli artisti italiani. Nel frattempo, l’ex allieva di Amici ha voluto mostrare tutta la sua gratitudine per l’affetto ricevuto, ringraziando sui suoi profili social i suoi numerosi fan per il quarto platino di Sinceramente.