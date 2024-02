Sanremo, Annalisa in lacrime per la sconfitta? La verità (video)

Si è concluso ieri, sabato 10 febbraio, il 74esimo Festival di Sanremo. Una finale da record, seguita dal 74% degli spettatori, che ha visto il trionfo della giovanissima Angelina Mango. Secondo e terzo posto rispettivamente per Geolier e Annalisa, seguiti da Ghali e Irama a completare la top 5 definitiva. Un risultato che ha scatenato diverse polemiche. Questo perché, sebbene il rapper napoletano abbia vinto nettamente il televoto con il 60% dei voti, la sala stampa ha completamente ribaltato il risultato portando la Mango alla vittoria. Non solo, anche il terzo posto di Annalisa ha generato diverse controversie.

La reazione di Annalisa alla vittoria di Angelina Mango

Dopo un anno pieno di successi, Annalisa si è presentata a Sanremo con un’altra hit. “Sinceramente” è subito finita in cima alle classifiche radio e degli streaming e promette essere uno dei tormentoni principali dell’anno. Nonostante ciò, dopo diverse partecipazioni, la cantante non è riuscita ad aggiudicarsi l’ambito primo posto, andato infine ad Angelina Mango. Alcuni telespettatori sono riusciti a notare la reazione della Scarrone alla vittoria della collega: in quel momento la si può infatti vedere alzare lo sguardo e commuoversi.

Il video ha fatto il giro del web e in tanti sostengono che abbia cercato di trattenere a stento le lacrime. Secondo l’interpretazione di diversi utenti social, probabilmente Annalisa sognava di coronare questo periodo d’oro conquistando finalmente la vittoria a Sanremo, con la possibilità di aprirsi al mercato internazionale con la partecipazione all’Eurovision. Ebbene, durante la conferenza stampa, i giornalisti non hanno potuto fare a meno di chiedere ad Annalisa quale fosse il reale motivo dietro tale reazione.

“Ero emozionata”, ha chiarito la cantante. Pur ammettendo l’emozione vissuta nel momento della proclamazione, Annalisa ha però smentito di aver pianto, chiarendo che il video circolato sul web ritraeva soltanto alcuni frame fuori contesto. “Da pochi secondi si fanno congetture”, ha poi aggiunto. Ad ogni modo, Annalisa gode di una fanbase enorme, che l’ha difesa a spada tratta nel corso dell’intera settimana sanremese. Aldilà del mancato primo posto, la Scarrone rimane un’artista straordinaria e il suo singolo “Sinceramente” non farà altro che coronarla come una delle ‘regine‘ assolute del panorama musicale italiano.