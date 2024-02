Angelina Mango vince Sanremo: caos, Codacons vuole annullare tutto

Il Festival di Sanremo 2024 ha decretato la sua vincitrice. A salire sul gradino più alto del podio è stata Angelina Mango. Polemiche per il risultato finale. Già nel corso della serata, a causa di alcuni problemi tecnici con il televoto, sui social è scoppiato il caos. Tantissimi gli utenti che a un certo punto non riuscivano a votare, con la Rai e pure Amadeus in diretta che assicuravano che era tutto sotto controllo e che nemmeno un voto sarebbe andato perso. Nonostante ciò c’è chi ha gridato al complotto contro Geolier. Altri hanno esultato per il suo mancato trionfo

Percentuali vittoria: Angelina 40.3%, Geolier 25.2%, Annalisa 17.1%, Ghali 10.5%, Irama 6.9%. Nel televoto del pubblico ha però nettamente trionfato Geolier con il 60%, Angelina solo al 16.1%, tutti gli altri dietro. Evidentemente la giuria della Sala Stampa, Tv e Web e quella delle Radio ha affossato l’artista napoletano.

La classifica finale:

Angelina Mango – La noia Geolier – I p’ me, tu p’ te Annalisa – Sinceramente Ghali – Casa mia Irama – Tu no Mahmood – Tuta Gold Loredana Bertè – Pazza Il Volo – Capolavoro Alessandra Amoroso – Fino a qui Alfa – Vai! Gazelle – Tutto qui Il Tre – Fragili Diodato – Ti muovi Emma – Apnea Fiorella Mannoia – Mariposa The Kolors – Un ragazzo, una ragazza Mr. Rain – Due altalene Santi Francesi – L’amore in bocca Negramaro – Ricominciamo tutto Dargen D’Amico – Onda alta Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita BigMama – La rabbia non ti basta Rose Villain – Click Boom! Clara – Diamanti grezzi Renga Nek – Pazzo di te Maninni – Spettacolare La Sad – Autodistruttivo BNKR44 – Governo punk ​Sangiovanni – Finiscimi Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Codacons, monitoriamo situazione: pronti a chiedere annullamento classifica

“Il Codacons, da sempre contrario al sistema del televoto, sta monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del Festival di Sanremo 2024″. Così all’Adnkronos il Codacons, in seguito ai problemi sul sistema di televoto segnalati da centinaia di utenti sui social e confermate da alcuni artisti in gara tramite dei video sulle piattaforme web.

“Eventuali problemi tecnici e anomalie durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero infatti alterare l’esito della gara e falsare la classifica finale del festival – aggiunge l’Associazione dei consumatori -. Per tale motivo attendiamo gli accertamenti del caso e chiarimenti da parte dei soggetti responsabili, a partire da Rai e società telefoniche, e se saranno confermati disservizi o irregolarità siamo pronti a chiedere dinanzi le autorità competenti l’ annullamento dell’intera classifica finale di Sanremo 2024″.

Il premio Lucio Dalla e il premio alla critica ‘Mia Martini’

A poche ore dall’inizio della finale, sono stati assegnati i premi ‘Lucio Dalla’ e quello alla critica ‘Mia Martini’. Il primo, dato dalla sala stampa (a deciderlo i giornalisti di radio, tv e web accreditati al Festival), se lo è aggiudicato Angelina Mango. Il secondo è andato a Loredana Bertè, sorella della compianta Mimì a cui è dedicato lo stesso riconoscimento.

Riassunto premio ‘Lucio Dalla’:

Angelina Mango Fiorella Mannoia Loredana Bertè

Riassunto premio ‘Mia Martini’:

Loredana Bertè Fiorella Mannoia Diodato

Assegnato anche il Premo Sergio Bardotti per il miglior testo, vinto da Fiorella Mannoia per Mariposa, e il Premio Giancarlo Bigazzi per la composizione musicale, dato ad Angelina Mango per La noia.