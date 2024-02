Sanremo, televoto in tilt: paninoteca offre sconti per votare Geolier

Televoto in tilt durante la finalissima del Festival di Sanremo 2024. Dopo poco più di un’ora dall’inizio dell’ultima puntata della 74esima edizione della kermesse musicale, i centralini sono già bloccati per l’enorme quantità di voti. Amadeus ha aperto la serata comunicando per la prima volta l’intera classifica generale dei 30 cantanti in gara. All’ultimo posto, si trova sorprendentemente Sangiovanni, mentre, in testa, rimane stabile Geolier. Il rapper napoletano ha causato diverse controversie nelle ultime ore. La sua vittoria nella serata delle cover contro Angelina Mango e la sua esibizione omaggio al padre Pino Mangio ha scatenato una pioggia di fischi da parte del pubblico del teatro Ariston, nonché forti polemiche social.

La stessa situazione si è presentata questa sera, quando Amadeus ha per l’appunto annunciato il primo posto del cantante napoletano nella classifica provvisoria. La verità è che Geolier sembra essere realmente imbattibile al televoto. I fan del rapper stanno facendo di tutto per portarlo alla vittoria, arrivando anche a tecniche surreali. Sui social, si è infatti diffusa una storia Instagram condivisa da una paninoteca di Nola, in provincia di Napoli, che avrebbe deciso di fare pubblicità in modo molto particolare al loro compaesano. “Sconto del 20% se voti live Geolier”, ha scritto il locale.

Dopodiché, ha spiegato tutti i passaggi da seguire per assicurarsi lo sconto e dare il proprio voto al rapper: “Arriva alla cassa e ordina i tuoi panini. Prima di chiudere il conto, vota live Geolier mostrandoci i 5 voti”. Insomma, il popolo napoletano (e non solo) è determinato nel vedere trionfare Geolier e questo ha fatto sì che Sanremo raggiungesse un record di voti assoluto. A causa di un problema nell’invio dei voti via SMS, sono dovuti intervenire gli stessi artisti in gara. Annalisa, Ghali, Irama e tanti altri hanno infatti invitato i rispettivi fan ad aspettare il messaggio di conferma per essere sicuri di aver votato correttamente.

Bisogna aggiungere, però, che la paninoteca in questione ha poi smentito il tutto, affermando che si sarebbe trattato di un “post goliardico“. “Pensate veramente che verranno persone a comprarsi un panino di 10 euro e mettere 5 voti pagando 2.50€ e risparmiarne 2??”, hanno spiegato nei loro profili social. Ad ogni modo, chissà se Geolier riuscirà ad aggiudicarsi il primo posto della competizione o se, invece, i voti della Sala Stampa e delle Radio ribalteranno la situazione.