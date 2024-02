Sanremo, inizio da incubo: classifica ‘horribilis’, Amadeus sbrocca

Inizio da incubo per Amadeus: la finalissima del Festival di Sanremo 2024 è cominciata tra i mugugni e i fischi dell’Ariston e il caos scoppiato sui social durante lo srotolamento della classifica generale (per la prima volta da quando è iniziata la kermesse sono state date tutte le posizioni). A un certo punto il conduttore, non riuscendo a parlare per gli schiamazzi, è stato protagonista di una sbroccata contro una non meglio precisata donna presente in platea. Ma si prosegua con ordine.

L’atto conclusivo del Festival 2024 si è aperto, come poc’anzi accennato, con il disvelamento dell’intera classifica. Ad ogni nome pronunciato dal conduttore, il pubblico presente all’Ariston ha scandito dei fastidiosi no. A partire dall’ultimo posto in cui è finito a sorpresa Sangiovanni. Anche sui social tantissimi telespettatori hanno criticato con foga la griglia delle posizioni. Alcuni dei commenti a caldo tra le migliaia che sono stati scritti: “Basta, spengo tutto”; “Questa classifica è ridicola”; “Non è possibile”; “Sinceramente sotto choc”; “Non è vero, è tutto uno scherzo”; “Classifica horribilis” etc etc.

Il trambusto si è fatto ancor più forte quando si è scoperto che Geolier, tra l’altro come prevedibile, è balzato al primo posto. Qualcuno all’Ariston ha lanciato grida festose che però sono state rapidamente coperte dai fischi. Quasi la stessa scena che si è vista la sera prima, con tutte le polemiche che ne sono scaturite. Amadeus a questo punto ha preso in mano la situazione.

“Posso dirvi una cosa, io capisco ed è giusto esprimersi, fa parte della storia di Sanremo, è come essere allo stadio…”. ‘Ama’, però, ha dovuto interrompersi per il troppo chiasso ed è sbroccato contro una signora. “Ao, statte zitta che devo dire una cosa”, ha urlato paonazzo. Quindi ha proseguito: “Vanno bene i gruppi, vanno bene i fan, giusto che sia così. Vi prego di applaudire e festeggiare, ci sta anche il disappunto, ma mi raccomando il rispetto per tutti i cantanti in gara”.

Di seguito la classifica prima dell’inizio della finale, quella che tanto ha fatto discutere: