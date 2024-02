Sanremo, fischi all’Ariston per Geolier: parlano Lucarelli e D’Alessio

La quarta serata del Festival di Sanremo è da sempre dedicata alle cover e ieri, venerdì 9 febbraio, a trionfare è stato il rapper napoletano Geolier, che si è esibito insieme a Guè, Luce e Gigi D’Alessio in un medley intitolato “Strade – 7 e mezzo”. Una vittoria che non è sicuramente stata accolta con favore dalla platea che popolava l’Ariston e infatti il giovane cantante è stato sommerso dai fischi nel momento della consegna del tanto agognato premio. Fischi che in rarissime occasioni nella storia del Festival si sono sentiti così forti e i motivi potrebbero essere essenzialmente due: il primo è il fatto che Geolier ormai gode di grandissima fama e pare essere molto forte nel televoto, cosa che potrebbe rivelarsi decisiva nel corso della finale, e il secondo è sicuramente il fatto che la canzone napoletana non sia ancora considerata parte della cultura italiana.

A quanto pare però non ci sono stati solo fischi per Geolier: sembra infatti che molti dei presenti nel teatro abbiano deciso di andarsene prima che il rapper tornasse a esibirsi un’ultima volta con il medley che l’ha fatto vincere. Di fatto quindi Geolier si è trovato a cantare di fronte a una platea quasi vuota. In ogni caso, quanto accaduto all’Ariston ha scatenato le reazioni di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti, a parlare sono stati la giornalista Selvaggia Lucarelli e Gigi D’Alessio.

La riflessione di Selvaggia Lucarelli

Come anticipato, una delle personalità dello spettacolo che non ha potuto fare a meno di esprimersi sulla vicenda è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista, poco fa, ha infatti pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram nel quale ha analizzato per filo e per segno quanto successo ieri sera sul palco dell’Ariston e ha affermato che, seppur Geolier non sia tra i suoi cantanti preferiti, la reazione del pubblico di Sanremo sia stata assolutamente eccessiva e fuori luogo nonché sinonimo di qualcosa di ben radicato nella cultura italiana.

Una riflessione puntuale e profonda che ha messo a nudo tutte le criticità del personaggio di Geolier e al contempo anche alcuni dati di fatto, come la popolarità indiscutibile del rapper tra i giovani e i successi accumulati dallo stesso negli ultimi tempi. La Lucarelli ha quindi concluso il discorso parlando anche di “razzismo interiorizzato“ nei confronti del sud Italia che in questa occasione, più che mai, si è fatto sentire particolarmente.

Le parole di Gigi D’Alessio

Come anticipato, uno degli artisti che ha accompagnato Geolier sul palco dell’Ariston, è stato proprio Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, di fronte a quanto accaduto ieri sera, è stato interrogato da Fanpage.it e ha così potuto dare una sua versione dei fatti. D’Alessio, che nella sua carriera ha visto molti Festival e quindi sa bene come vanno le cose, si è limitato a commentare così i fischi ricevuti da Geolier: “Il Paese ha votato così, non c’è molto da dire. Tutte le volte che ho visto vincere qualcuno al Festival di Sanremo c’è sempre stato chi si lamentava“.

In effetti, come ci insegna D’Alessio, sono state tante le occasioni nelle quali il pubblico dell’Ariston si è mostrato in totale disaccordo con quanto decretato dal televoto. Basti pensare alla famosa edizione del Festival condotta da Antonella Clerici nell’ormai lontano 2010: in quella occasione orchestra, pubblico e la sala stampa avevano protestato fischiando, accartocciando gli spartiti e gridando “vergogna”, contro l’esito del televoto che aveva letteralmente ribaltato il giudizio dell’Orchestra stessa, eliminando artisti che, musicalmente parlando, erano stati ritenuti meritevoli della vittoria.

“Raramente c’è stato l’accordo tra il Paese e la platea. Alla fine noi siamo felici, siamo contenti“, ha quindi concluso D’Alessio mostrandosi assolutamente sereno e contento per la vittoria del giovane collega. E a proposito di Geolier, D’Alessio ha commentato così la sua performance sul palco, dando pieni meriti proprio al rapper: “Noi eravamo il contorno davanti alla bistecca”.

Il commento di Geolier

“Vincere è andare sul palco con le persone che fischiano che si alzano e se ne vanno alla fine è stata una delle esibizioni più brutte che ho fatto nella mia vita, anzi la più brutta”, sono state invece le poche ma incisive parole che il rapper Geolier ha pronunciato al Corriere della sera nel corso di un’intervista rilasciata poco fa, visibilmente toccato da quanto successo ieri sera.