Sanremo Cover, top 5: Ariston inferocito per il 1° posto, fischi giusti

Si è conclusa l’attesissima serata cover del Festival di Sanremo 2024. Come nelle precedenti serate, al termine della puntata è stata rivelata solamente la top five. Ecco chi ha conquistato le prime 5 posizioni grazie al voto così suddiviso: 34% televoto, 33% sala stampa, 33% radio.

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia Ghali con Ratchopper Alfa con Roberto Vecchioni

Quando Amadeus ha svelato il primo posto di Geolier, l’intero Ariston ha iniziato a fischiare e a lanciare urli di dissenso. Si è creata una situazione surreale. Anche sui social in tantissimi hanno protestato non capacitandosi di come ad esempio Angelina Mango sia potuta finire dietro Geolier. In effetti resta un mistero il primo posto del campano. Il brano è comprensibile a pochi e, francamente, non è un capolavoro.

Sanremo 2024, serata cover: tutte le esibizioni