Ex Non è la Rai morta a 44 anni: terribile incidente stradale a Roma

Tragedia a Roma. In un drammatico incidente stradale è morta a soli 44 anni Francesca Di Ruberto, ex ragazza di Non è la Rai. La donna, madre di due bambini, si è schiantata nella mattinata di lunedì 19 agosto sulla via Trionfale, mentre era al volante della sua Mini Cooper. Un impatto tremendo e terribile contro un camion dell’Ama. Per tirare fuori la vittima dalle lamiere dell’auto c’è voluto l’intervento dei pompieri

L’incidente si è verificato all’alba, poco prima delle 6, nel punto che i romani chiamano “la curva della morte”, in quanto proprio quel tratto di strada pericoloso ha già mietuto altre vite umane. Secondo quanto emerso, il sinistro fatale si è consumato a pochi metri da un autodemolitore e a ridosso del San Filippo Neri. Francesca stava viaggiando verso il centro della Capitale insieme ad un collega per raggiungere il posto di lavoro quando ha perso il controllo della vettura.

Le forze dell’ordine hanno svolto gli accertamenti del caso e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Un’ipotesi è che l’asfalto bagnato possa avere ingannato l’ex ragazza di Non è la Rai il cui mezzo, dopo essere schizzato contro il guardrail, ha terminato la sua corsa andando a sbattere contro un camion dell’Ama che arrivava dalla parte opposta della carreggiata.

L’urto contro l’Iveco Magirus della municipalizzate di Roma è stato terrificante e mortale. La Mini Cooper si è ritrovata incastrata nella parte anteriore del mezzo pesante, accartocciandosi su se stessa e diventando un groviglio di lamiere. I vigili urbani del gruppo Cassia hanno immediatamente chiesto aiuto ai vigili del fuoco che hanno estratto il corpo di Francesca Di Ruberto dal veicolo. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare.

La persona che viaggiava con lei si è invece salvata ed è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Gemelli: le sue condizioni sono gravissime. Il conducente del camion Ama, un 47enne, non è ferito gravemente ma è in stato di choc ed è stato trasferito in ospedale. Negativi i test per alcool e droghe.

“Oggi il cielo ha una stella in più, fai buon viaggio Francesca“, ha scritto sui social la mamma della 44enne deceduta, ricordata da molti in queste ore per la sua dolcezza e gentilezza. L’ex volto di Non è la Rai aveva da poco fatto rientro da una vacanza con i figli piccoli. Nella famosa trasmissione di Gianni Boncompagni, ancora ragazzina, la si ricorda sul palco accanto ad Ambra Angiolini.

Il ricordo di Alessia Gioffi

Alessia Gioffi, altra ex ragazza di Non è la Rai, ha commentato così la scomparsa di Di Ruberto: “Piccola francesca… Sei volata via. La tua vita spezzata troppo presto che possa dare un segnale e un grido a chi è ancora qui! Di non sprecare e sciupare nemmeno un secondo della propria esistenza! Ti ricorderò sempre con la tua dolcezza… E voglia di sapere e di chiedere. Mi chiedevi sempre un sacco di cose. Bella tu. Ti ricorderò per sempre così! Dolce… educata… timida e curiosa. Abbraccia Gesù da parte mia. Ciao piccolina. Riposa tra gli angeli”.