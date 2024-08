Belen “non ha scordato Stefano”: il nuovo fidanzato batte un colpo

Ma quale storia al capolinea, Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano stanno ancora insieme. Lui, ingegnere di origini siciliane allergico ai riflettori, si è pure improvvisato fotografo per la modella argentina nei giorni scorsi. L’ultimo post pubblicato su Instagram dalla showgirl è un album di 5 sue fotografie. E chi le ha scattate? Proprio Galvano. Lui stesso ha battuto un colpo sulla questione, commentando l’album con un simpatico “credits?”, condito da un cuoricino rosso e da una emoj gaudente. Tradotto: le foto le ha realizzate lui e il cuore con cui ha impreziosito il suo spassoso intervento rivela che la love story con ‘Belu’ è ancora in piedi.

Di recente il magazine Oggi ha scritto che Belen è tornata single dopo aver avviato una “confusa girandola di relazioni” in quanto non sarebbe mai riuscita a metabolizzare la fine del matrimonio con Stefano De Martino. A stretto giro Galvano si è reso protagonista del sopracitato gesto, quasi a voler marcare il territorio e a smentire che la sua fidanzata stia saltando di palo in frasca. Lui è al suo fianco, resta poi da capire se la love story durerà più di un’estate. Per ora, però, non è scoppiata.

Stefano De Martino: l’amore può attendere, ci sono i pacchi da distribuire

Per quel che invece riguarda la vita sentimentale di De Martino, da quando è naufragato il rapporto con la Rodriguez, non si è più legato ad alcuna ‘lei’. I ben informati assicurano che sia pieno zeppo di ‘amiche speciali’, ma che in questo momento non abbia intenzione di imbastire storie ‘serie’. Quasi tutte le sue energie sono dispiegate sul versante professionale che gli sta dando una marea di soddisfazioni.

Tra una decina di giorni è previsto il suo esordio su Rai Uno, alla guida di Affari Tuoi. Un’eredità pesantissima. Non far rimpiangere Amadeus è una missione tutt’altro che semplice. L’ex allievo di Amici di maria De Filippi, però, in questi anni, ha dimostrato di saperci fare alla conduzione e di avere le carte in regola per raggiungere il gota del piccolo schermo. L’amore per ora può attendere, ci sono i pacchi da distribuire.