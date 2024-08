Belen di nuovo single: c’entra Stefano De Martino, perché

Belen Rodriguez è di nuovo single. Dopo giorni di rumors e gossip, il settimanale Oggi ha confermato ufficialmente la rottura da Angelo Edoardo Galvano, svelando un dettaglio inedito che coinvolgerebbe Stefano De Martino. Ma, si proceda con ordine. La relazione tra i due è iniziata pochi mesi fa, dopo la fine della storia d’amore tra la showgirl argentina e Elio Lorenzoni. Con quest’ultimo, Belen aveva deciso di rendere il tutto molto pubblico, con tanto di dichiarazioni d’amore plateali sui social che in televisione.

Il rapido naufragio dell’amore con Elio, però, ha segnato un cambiamento in Belen, che ha scelto, per la prima volta, di proteggere la sua vita personale mantenendola privata. In questi mesi, infatti, non ha mai condiviso nulla insieme al nuovo fidanzato, con il quale però è stata beccata più volte dai paparazzi. Dagli scatti dei fotografi i due sembravano molto innamorati e, appena qualche settimana fa, pare che la conduttrice lo avesse definito come “l’uomo che aspettava da tempo”.

Ma, nel giro di poco tempo, le cose sono drasticamente cambiate. Più di una settimana fa, Diva&Donna ha annunciato la separazione tra Belen e Angelo, senza però specificare i motivi che li avrebbero portati a prendere questa decisione. Secondo un’indiscrezione di Alessandro Rosica, la rottura non sarebbe stata affatto amichevole, tanto che i due ex avrebbero fatto volare “piatti e bicchieri“.

Il gossip si era riacceso di nuovo quando, pochi giorni fa, sono stati avvisati insieme all’Isola di Albarella (in provincia di Rovigo), dove Belen sta trascorrendo le vacanze insieme alla sua famiglia. Recentemente, infatti, Angelo si è localizzato proprio ad Albarella tramite una storia su Instagram. Inoltre, Deianira Marzano ha ricevuto la segnalazione di un utente che li avrebbe visti insieme proprio sull’isola, mentre giravano su una golf car.

Ma, pare che le speranze di una riconciliazione siano di nuovo crollate dopo l’ennesima conferma arrivata da Oggi. Non solo, fonti vicine all’argentina avrebbero rivelato il vero motivo dietro la rottura con Angelo. A quanto pare, c’entrerebbe ancora una volta il suo ex marito, Stefano De Martino. “Non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione da Stefano De Martino e anestetizza l’insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni”, si legge sul settimanale.

L’ultimo allontanamento dal padre di suo figlio Santiago sembra aver profondamente segnato la Rodriguez, che cercherebbe consolazione buttandosi velocemente in altre relazioni, senza però riuscire mai a lasciarsi andare completamente. D’altro canto, dopo la fine del matrimonio con Belen, Stefano De Martino non ha mai presentato ufficialmente una nuova fidanzata, concentrandosi solamente sul lavoro. Tra pochissime settimane, infatti, debutterà alla conduzione di “Affari Tuoi” su Rai 1.

Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni, dato che Belen Rodriguez non si è ancora espressa sui recenti gossip.