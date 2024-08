Pietro Tartaglione, una ci prova al ristorante: Rosa Perrotta fuori di sé

Pietro Tartaglione corteggiato da una lei davanti alla compagna Rosa Perrotta che, avendo le antenne ben rizzate, ha compreso in fretta l’antifona non mandandole a dire. Il curioso episodio è stato raccontato dalla stessa ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer di successo nonché conduttrice televisiva (è al timone del programma di Real Time “A testa alta”). Su Instagram la salernitana ha spiegato che una sera, mentre era a cena con il compagno, una ragazza un po’ sfrontata avrebbe messo gli occhi sul bel Tartaglione, arrivando addirittura a spedirgli un messaggio nella posta privata. Un gesto che ha mandato fuori dai gangheri Rosa che non si capacita del fatto di come una donna possa provarci con un uomo sapendo che questo è accasato e che ha due figli.

Rosa Perrotta sbrocca con una donna che ci ha provato con Pietro Tartaglione

“Questa ragazza che era nel nostro stesso ristorante a cena, nel tavolo di fianco al nostro, non ha fatto un complimento al mio compagno ma gli ha mandato un messaggio la mattina dopo la serata. Ora io mi chiedo: sai che è fidanzato, sai che ha due bambini, non gli mandi un messaggio dicendogli “io mi sono innamorata” provandoci palesemente”. Così l’ex tronista salernitana che ha poi aggiunto di avere ben presente la donna in questione in quanto, secondo i suoi ricordi, durante la serata ‘incriminata’, avrebbe tentato in svariati momenti di farsi notare da Pietro.

“Questa ragazza – ha spiegato l’influencer campana – io me la ricordo perché già quella sera aveva cercato di attirare la sua attenzione, quindi certo che non mi va bene. Il proposito di questa ragazza era quello di andare a rompere le scatole ad un uomo fidanzato, in una relazione stabile da 7 anni con due bambini, ma dove lo trovi il coraggio? Ma non perché io sia io… Ma dove lo trovi il coraggio di andare a cercare di rompere una situazione così? Ragazze io non ho alcun rispetto nei confronti di queste donne”.

Lo sfogo della Perrotta è proseguito, sempre con toni durissimi. L’ex tronista si è domandata in maniera incredula cosa pensasse di ottenere la spasimante del compagno, sottolineando di non avere alcun tipo di comprensione per simili atteggiamenti. E ancora: “Siete le peggiori. Cosa ti aspettavi che Pietro ti dicesse sì vediamoci? Lui non è così. Ve lo dico così risparmiate tempo e energie. Fino a quando io e Pietro staremo insieme, e su questo ci metto la mano sul fuoco, niente e nessuno, in questo momento della nostra vita, può minare questo rapporto e questo equilibrio“.

Finita qui? Manco per idea. Rosa è stata un vero e proprio fiume in piena e ha evidenziato una volta di più come lei e il suo compagno, in questo momento, siano uniti. Quindi ha rimarcato nuovamente di evitare di provare a fare irruzione nella sua vita sentimentale visto che sarebbe solamente uno spreco di energie avendo la certezza che Tartaglione mai la tradirebbe e mai perderebbe del tempo dietro ad altre donne:

“Ti prendi la briga di mandare quel messaggio il giorno pensando di ottenere cosa? Cioè nella loro testa l’uomo deve abboccare per prassi? Ma a chi siete abituate? Ma dove ti viene e con quale faccia? Per me sarà sempre un NO. Si aspettava un “okay, vediamoci?” Ahahhahah. Io conosco quello che siamo, quindi consiglio vivamente di risparmiare tempo ed energia”.

Infine, a una utente che ha tentato di placare gli animi dicendo alla Perrotta che avrebbe anche potuto vedere la vicenda in maniera diversa, ossia essere orgogliosa che il suo compagno sia ammirato e goda di alcune lusinghe, ha risposto: “No, non sono lusingata se una donna scrive in dm al mio uomo che si è innamorata di lui. Provandoci spudoratamente e avendo rispetto di me pari a zero. NO. PUNTO!”.