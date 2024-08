Rosa Perrotta e Pietro, coppia fake? La verità e i problemi familiari

Come stanno Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? La coppia, sbocciata a Uomini e Donne nel 2017, dopo aver dato alla luce due figli (Ethan nel 2019 e Achille nel 2021) e aver superato un paio di crisi non da poco, sembra che abbia trovato un equilibrio che la rende serena e appagata. A parlare della relazione, di recente, è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, che, a chi ha sostenuto che l’ex tronista e l’avvocato sono una coppia “fake” che si mostra soltanto per ingrossare i seguaci sui social, ha risposto che no, ciò non corrisponde assolutamente alla verità.

Rosa Perrotta e Pietro non sono una coppia “fake”

Secondo le informazioni in possesso di Rosica, Pietro e Rosa sono “innamorati e veri”. I momenti di difficoltà sono stati superati brillantemente e sono serviti a fortificare il legame. Unico ‘neo’, se così lo si può chiamare, sarebbe il problema a livello familiare con i parenti dell’ex corteggiatore di UeD. Pare infatti che da tempo la Perrotta non abbia rapporti idilliaci con i suoceri e la cognata Adele. Rosica ha confermato tale ricostruzione, scrivendo in una storia Instagram che l’ex tronista di origini salernitane “si è allontanata dalla famiglia” del compagno. “Non c’è sintonia”, ha chiosato l’esperto di gossip.

Una situazione complessa e che, tra l’altro, è stata in qualche modo confermata di recente dalla stessa Perrotta la quale, lo scorso luglio, sui social, ha fatto una confidenza che è parsa a tutti gli effetti una sorta di ‘rimozione’ dei familiari stretti di Tartaglione.

In particolare Rosa ha ringraziato calorosamente i suoi genitori e i suoi fratelli, spiegando che senza il loro supporto e aiuto nella gestione dei suoi piccoli, Ethan e Achille, non avrebbe potuto fare molte cose. A colpire il fatto che abbia sottolineato che l’altruismo sia giunto solamente dai suoi familiari. Nessuna menzione o citazione di quelli di Tartaglione, completamente omessi.

Come poc’anzi accennato, prima ancora che l’influencer tessesse le lodi dei suoi cari senza dire una parola su suoceri e cognata, si era inteso che qualcosa, anzi più di qualcosa si era rotto su quel versante. Proprio vero il detto che dice che ogni famiglia ha la sua problematica e che non esista alcun idillio da Mulino Bianco.