Rosa Perrotta ‘cancella’ la famiglia di Pietro: il discorso sui valori

Rosa Perrotta, nelle scorse ore, tra le sue Storie Instagram, ha fatto apparire un post alquanto controverso. Da un lato ha ringraziato in modo caloroso i suoi familiari più stretti, vale a dire i suoi genitori e i suoi fratelli (ne ha due, Donato e Gerardo), dall’altro ha ‘cancellato’ la famiglia del compagno Pietro Tartaglione, non menzionandola e concludendo con una frase durissima: “Questo è famiglia, il resto si chiama nascere sotto lo stesso tetto”. Ma si proceda con ordine e si riassuma la vicenda che ha connotati piuttosto intricati.

L’ex tronista, nel post in questione, ha rivelato che nei giorni scorsi lei e Pietro hanno potuto partecipare a una festa di un amico e che i loro due figli, Achille ed Ethan, sono stati con gli zii che si sono offerti di fare i baby sitter. “Questa è solo l’ennesima cosa che abbiamo potuto fare grazie a LORO. Sono tutto quello che di reale e profondo abbiamo”, ha sottolineato Rosa, aggiungendo che senza gli zii, spesso, non avrebbero potuto fare delle cose. “Ecco, questa è la mia famiglia. Ora capite perché ci amiamo così tanto?”, ha evidenziato l’influencer.

Quindi ha proseguito spiegando che “nessuno volta le spalle, perché ci siamo gli uni per gli altri, perché c’è amore disinteressato e reale, perché nessuno viene abbandonato”. “I miei genitori ci hanno insegnato ad essere così. Per fortuna. E se è vero che dovrò spiegare delle cose ai miei figli, sicuramente non dovrò spiegargli cosa vuol dire avere due grandi nonni e due zii che li hanno riempiti d’amore. Questo è famiglia, il resto si chiama nascere sotto lo stesso tetto”, ha concluso l’ex tronista taggando i suoi fratelli.

La famiglia di Pietro non pervenuta nel post. Colpisce che la Perrotta abbia sottolineato con piena consapevolezza “due nonni e due zii”, non calcolando minimamente i familiari del compagno. In passato si è mormorato di tensioni tra lei e le sorelle di Pietro. C’è poi la faccenda relativa al padre dell’ex corteggiatore, Domenico, avvocato 64enne che è accusato di truffa aggravata ai danni di giovani disoccupati del casertano.

Secondo quanto emerso, Domenico Tartaglione avrebbe promesso posti di lavoro in cambio di ingenti somme di denaro, che vanno dai 25mila ai 30mila euro.

Non è chiaro se tali vicende abbiano influito sul legame tra la famiglia formata da Rosa e Pietro e quella di origine di quest’ultimo. Chiaro invece che anche sui social i congiunti dell’ex corteggiatore non appaiono praticamente mai nei post dell’ex tronista. Tutto il contrario dei suoi genitori e dei suoi fratelli. Come poc’anzi evidenziato, desta particolare attenzione il fatto che la Perrotta abbia scritto nelle scorse ore un post tanto netto in cui rimarca una serie di questioni relative ai valori familiari senza in alcun modo citare suoceri e cognate. Proprio vero che le famiglie del Mulino Bianco non esistono.