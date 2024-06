Rosa Perrotta conduce A testa alta (Real Time): retorica e reazioni

Rosa Perrotta, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, è diventata conduttrice. Sabato 29 giugno sono andate in onda le prime due puntate di “A testa alta”, programma trasmesso da Real Time alle 14.20 sul canale 31. Si tratta del classico genere su cui la rete Discovery ha costruito la propria identità, ossia il factual. La trasmissione è tutta basata sul cambiamento di alcune donne che sentono l’esigenza di dare una svolta alla propria vita. Il cambiamento avviene tramite il rinnovo del look, a cui pensa l’esperto di stile Mario Mosca, e attraverso la chirurgia estetica, ad appannaggio del dottor Domenico Campa.

A Rosa Perrotta spetta tutta la solita parte emozionale. Il discorso è quello che si sente spesso: per star bene con il mondo, bisogna stare bene con se stessi, il cambiamento passa attraverso una rivoluzione interiore e poi esteriore, l’immagine di sé che si vede allo specchio deve essere soddisfacente etc etc. Già dalla prima puntata si capisce un po’ tutto. Protagonista è la giovane Giuseppina, detta Giusy. La sua storia ha in sé tutti gli elementi del ‘drama’. Ha perso il padre a 5 anni, sua madre ha avuto problemi di salute e di soldi in famiglia ce n’erano pochi. Lei aveva un naso non perfetto e questo le provocava problemi a rapportarsi con gli alti.

La Perrotta prende sotto la sua ala protettrice la ragazza, chiacchiera con lei e le bisbiglia tutte le cose di cui sopra (stare bene con se stessi etc). Mosca le rinnova il look e Campa le modifica il naso. Voilà, cambiamento a 360 gradi avvenuto. Giusy è al settimo cielo e vissero tutti felici e contenti. Come si diceva il classico factual in stile Real Time.

Il programma, registrato, è montato in modo incalzante. L’ex tronista fa il suo: è retorica (d’altra parte la trasmissione quello richiede), ma non in modo nauseante. Per il resto mostra una certa spigliatezza e non sbava, aiutata anche dal format che procede spedito.

Sui suoi profili social l’influencer ha fatto incetta di complimenti da parte dei fan. Solo qualche mugugno, con alcuni utenti che hanno consigliato di approfondire di più gli aspetti psicologici delle persone che vogliono rivoluzionare la propria vita. Suggerimento lecito, ma fuori focus. “A testa alta” è un factual che può funzionare proprio per via del ritmo spedito su cui è costruito. Chi si ferma è perduto, soprattutto in tv. A Real Time lo sanno bene!