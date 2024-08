Ben Affleck e Fedez, Lucarelli li affossa: epica vignetta sulla famiglia

Se non ci fosse Selvaggia Lucarelli, bisognerebbe inventarla. La giornalista, nelle scorse ore, è tornata a punzecchiare Fedez sfoderando la sua acuta ironia. Per ‘pizzicare’ il rapper si è agganciata a un altro gossip alquanto rovente trapelato di recente, vale a dire la separazione del divo hollywoodiano Ben Affleck e della popstar Jennifer Lopez. Dopo un mitico ritorno di fiamma, l’attore e la cantante sono di nuovo giunti in un vicolo cieco. Oltreoceano non hanno dubbi e confermano che la relazione è terminata. E che cosa c’entra Fedez con il regista americano? La Lucarelli, dando una rapida occhiata ad alcune paparazzate di Affleck in compagnia dell’ex moglie J -Lo, ha notato una certa somiglianza con le espressioni del rapper milanese al tempo in cui stava con Chiara Ferragni.

“Strano che abbiano divorziato, lui (Affleck, ndr) aveva sempre le stesse facce di Fedez nelle foto con la famiglia”. Così la Lucarelli commentando alcuni scatti in cui si vede il divo al fianco di Jennifer Lopez con espressioni non proprio divertite. In effetti, Fedez, da quando si è lasciato con l’ex moglie, ha cambiato decisamente approccio su tutti i fronti comunicativi. Stop alle foto da bravo ragazzo (in effetti alcuni scatti da famiglia da Mulino Bianco non gli appartenevano granché, come si evince da alcune sue espressioni) e fuoco alle polveri (a quando il suo matrimonio è finito è tornato, per lo meno a livello mediatico, a proiettare un’immagine di sé festaiola e ruspante, non da ometto tutto casa e family).

Chissà se ora che si è lasciato Ben Affleck sorriderà un po’ di più e abbandonerà il musone come ha fatto Fedez. Tornando alla crisi con J-Lo, da mesi si sussurrava che la coppia fosse ormai agli sgoccioli e che ormai la love story fosse piombata in una impasse impossibile da risolvere. Le indiscrezioni si sono rivelate veritiere. A distanza di soli due anni dal matrimonio celebrato nel luglio 2022, i ‘Bennifer‘ si sono sciolti.

A confermarlo i documenti del tribunale depositati da J-Lo presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, martedì scorso. La favola d’amore si è conclusa, nemmeno un leggendario ritorno in love ha permesso ai due divi di rimanere uniti.