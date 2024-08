J-Lo e Affleck divorziano: chi ha lasciato, chi cerca casa e chi paga

Jennifer Lopez ha presentato la richiesta di divorzio da Ben Affleck dopo appena due anni di matrimonio, la star americana ha inoltrato la documentazione al tribunale di Los Angeles. I due si erano sposati due anni fa a Las Vegas, ma già da maggio circolavano voci su una possibile crisi tra la cantante e attrice 55enne e l’attore e regista 52enne.

La crisi negli ultimi mesi

La crisi tra i due era già ben visibile a fine primavera quando, nel corso delle settimane e di importanti eventi mondani, Jennifer Lopez aveva partecipato da sola al prestigioso Met Gala, un’assenza che aveva già fatto nascere i primi sospetti su una possibile crisi con Ben Affleck.

Poco dopo, la cantante e attrice ha annunciato la cancellazione della sua tournée, giustificandola non solo con le deludenti vendite dei biglietti, ma anche con la necessità di trascorrere più tempo con i figli, la famiglia e gli amici (ma con Ben?). Questo gesto è stato interpretato da molti fan come un segnale che le sue priorità stavano ormai cambiando non avendo mai menzionato nelle sue motivazioni, il compagno.

A fine luglio poi, JLo ha celebrato il suo compleanno senza la presenza del marito, un dettaglio che non è passato inosservato.. In quell’occasione, ha condiviso su Instagram un lungo messaggio di ringraziamento dedicato ai suoi fan, alla famiglia e alle persone a lei care. Tuttavia, ciò che ha colpito molti è stata, di nuovo, l’assenza di qualsiasi riferimento a Ben Affleck, alimentando ulteriormente le speculazioni su una possibile rottura tra i due.

Sempre a luglio inoltre, la coppia aveva deciso di mettere in vendita la loro lussuosa villa di Beverly Hills, una proprietà che avevano acquistato insieme solo l’anno precedente.. Allo stesso tempo, Ben Affleck ha comprato una nuova casa nel prestigioso quartiere di Brentwood a Los Angeles, un segnale che indica il distacco tra i due.

Le voci di crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck circolavano già da marzo, quando hanno smesso di essere visti insieme in pubblico. L’unica eccezione è stata a inizio giugno, quando sono stati fotografati dai paparazzi mentre lasciavano una partita di basket a Santa Monica, a cui partecipava uno dei figli di Ben. In quell’occasione, si sono scambiati un bacio sulla guancia, un gesto affettuoso ma comunque distante..

La conferma del divorzio

Ora la notizia è definitiva, dopo rumors esasperati sulla probabile fine della loro relazione circolati questa estate, “finalmente”, il gesto di Jennifer non ha lasciato più nulla al caso: depositando di fatto i documenti di richiesta di divorzio, i due si sono definitivamente lasciati!

Ora, con la notizia del divorzio, i motivi esatti della separazione restano incerti. Pare che, nonostante i tentativi di risolvere le loro divergenze e trovare un accordo per salvare la relazione, non siano riusciti a raggiungere un’intesa che soddisfacesse entrambi e, in fase di divorzio, pare che i documenti mostrino che Jennifer abbia rinunciato al mantenimento coniugale chiedendo al giudice di negare lo stesso sostegno a Ben.

Ben Affleck e Jennifer Lopez si erano conosciuti sul set del film Amore estremo – Tough Love e avevano iniziato a frequentarsi nel 2002. La loro relazione era così importante che erano arrivati a pianificare un matrimonio, previsto per il 2004, ma la cerimonia venne annullata appena quattro giorni prima, ufficialmente a causa della “eccessiva attenzione dei media”.

Jennifer Lopez ha alle spalle tre matrimoni, tra cui quello con il cantante Marc Anthony, da cui ha avuto due gemelli. Ben Affleck, invece, è stato sposato con l’attrice Jennifer Garner, con la quale ha tre figli. Entrambi portano con sé storie familiari complesse, che hanno inevitabilmente influenzato anche la loro relazione attuale.