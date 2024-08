Totti e Noemi Bocchi, “pupino in arrivo”: retroscena sulla gravidanza

Riprende vertiginosamente quota il gossip che vuole Noemi Bocchi incinta. La compagna di Francesco Totti, secondo alcune fonti che hanno preferito mantenersi anonime ma che assicurano di essere vicine alla coppia, hanno sussurrato al magazine Oggi che ci sarebbe un “pupino in arrivo”. Dal “Pupone” al “pupino” il passo potrebbe essere breve. Come al solito l’ex capitano della Roma non commenta e non smentisce, medesima strategia adottata dalla Bocchi. Sempre persone che dicono di conoscere i due piccioncini bisbigliano che a breve la coppia annuncerà una “grande novità”. Il matrimonio non può essere visto che la vicenda del divorzio tra Totti e Ilary Blasi deve ancora concludersi. Quindi l’attenzione è finita inevitabilmente su una presunta gravidanza di Noemi.

Nel frattempo l’ex calciatore e la fidanzata si stanno godendo gli ultimi scampoli dell’estate. Dopo aver fatto tappa in Grecia e alle Bahamas, hanno fatto rientro in Italia e al momento si trovano a Sabaudia, luogo da sempre amato da Totti che in quella zona è di casa. Con “Er Pupone” e la compagna ci sono anche Sofia, primogenita di lei, e Isabel, la figlia più piccola che il campione ha avuto dall’ex moglie.

Totti e la Bocchi, di recente, hanno postato un video su Instagram in cui hanno ripreso i loro due frutti d’amore giocare insieme in spiaggia, al tramonto. Effetto ‘famiglia allargata’. Che ben venga che le bimbe giochino assieme. Chissà che il loro comportamento non funga da insegnamento ai grandicelli ad andare d’accordo e a trovare soluzioni condivise. Soluzioni che l’ex calciatore e la Blasi non hanno saputo rintracciare. Per questo sono finiti in tribunale dove a breve ci saranno le testimonianze per far capire al giudice chi ha tradito per prima. Si va incontro a uno spettacolo tutt’altro che memorabile. Il matrimonio non poteva finire in modo peggiore.

Nel frattempo anche Ilary si è ricostruita una vita sentimentale. Al suo fianco c’è il tenebroso imprenditore tedesco Bastian Muller. Pure la conduttrice in forza a Mediaset e il compagno non si sono fatti mancare nulla quest’estate e infatti hanno raggiunto insieme diverse mete da sogno. Il tutto, naturalmente, documentato sui social!