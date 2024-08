Totti, colpo di scena: Ilary chiama a testimoniare Noemi, il motivo

Da fine settembre, probabilmente fino a novembre, nelle aule della prima sezione civile del Tribunale di Roma si vedranno parecchi vip e personaggi orbitanti attorno al mondo dello spettacolo. Motivo? Saranno chiamati a testimoniare sulla separazione che ha visto protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti. La vicenda è già stata ribattezzata la “Battaglia delle corna” perché è proprio attorno ai tradimenti che ruota la questione legale. Chi ha tradito chi e quando? Dalla risposta emergerà quanto Totti dovrà versare come mantenimento all’ex moglie.

Come è noto la Blasi sostiene che il suo matrimonio è entrato in crisi a causa della relazione clandestina di Totti con Noemi Bocchi. E infatti la conduttrice Mediaset ha chiamato a testimoniare proprio l’attuale compagna dell’ex marito. “Er Pupone” risponderà con Cristiano Iovino che sta in cima alla lista dei suoi testimoni. La versione dell’ex calciatore della Roma è che l’ex moglie avrebbe intrattenuto con Iovino una storia segreta prima che lui iniziasse seriamente a frequentare la Bocchi.

Ilary ha affermato di aver incontrato il personal trainer romano solo per un caffè, peccato che lui, in un’intervista a Il Messaggero dello scorso 25 gennaio, abbia dichiarato di aver avuto una “frequentazione intima” con la presentatrice nel 2021. Dunque prima che Noemi entrasse in pianta stabile nella vita di Totti. Sarà proprio la Bocchi, citata dalla Blasi, a dover chiarire sotto giuramento le tempistiche della nascita della love story. Una dinamica da Beautiful. E non è finita qui.

L’ex capitano giallorosso ha citato anche Alessia Solidani, l’amica parrucchiera di Ilary. Secondo le informazioni in possesso di Totti sarebbe stata lei ad accompagnare la sua ex moglie nella casa milanese di Iovino per il famoso caffè. Inoltre “Er pupone” ha chiamato a testimoniare un manager di Mediaset, sostenendo che avrebbe avuto una liaison con la Ilary. Infine, dirà la sua il suo amico fraterno Alex Nuccetelli, che tra le altre cose è stato querelato per diffamazione dalla Blasi proprio per aver detto che lei ha avuto un flirt con il dirigente del Biscione.

Nella lista per l’istruttoria, la conduttrice di Battiti Live ha invece inserito anche la sua agente Graziella Lopedota, qualche sua amica e le sue sorelle Silvia e Melory Blasi.