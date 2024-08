Fedez e Ferragni sull’orlo di una crisi di nervi: rivelazioni da Capri

Non c’è vip che passando per Capri non faccia tappa al leggendario Anema e Core, taverna che ogni notte estiva diventa ‘l’ombelico del mondo’ per chi si trova nei pressi della Costiera Amalfitana. E naturalmente, come ogni posto frequentato, si trasforma in uno scrigno di segreti. Il proprietario Gianluigi Lembo, intervistato da MowMag, ne ha rivelato qualcuno. Una delle chicche più curiose che ha spifferato riguarda i chiacchieratissimi Chiara Ferragni e Fedez. Tra i due è finita solamente per il Balocco-gate? Sembra proprio di no. A confermarlo è proprio Lembo che racconta di una coppia sull’orlo di una crisi di nervi ancor prima che scoppiasse lo scandalo dei pandori.

Quando è stato chiesto se quest’anno la Ferragni si sia presentata nel locale con colui che dal gossip viene descritto come il suo nuovo fidanzato, ossia il Ceo di Golden Goose Silvio Campara, Lembo ha risposto negativo, spiegando che l’influencer cremonese era in compagnia di un gruppo di amici. Poi ha snocciolato l’aneddoto sui rapporti con l’ex marito Fedez: “Ricordo la scorsa estate, quando non c’era ancora aria di crisi matrimoniale, che lei e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto”. Parole che fanno il paio con quelle espresse poco dopo la separazione dal rapper milanese che aveva dichiarato che il rapporto con l’ex moglie era addirittura diventato “tossico”, ancor prima dello scandalo ‘natalizio’.

A Lembo è anche stato ricordato che nel suo locale, nei giorni scorsi, hanno fatto tappa anche Francesca Chillemi e l’armatore Eugenio Grimaldi. Una coppia nata da poco e che ha attirato su di sé le attenzioni del gossip del Bel Paese. Lei ha chiuso con l’ex storico Stefano Rosso con cui ha avuto una figlia, lui con l’ex moglie, con la quale ha avuto tre frutti d’amore. Non ha avuto la tentazione di spifferare tutto prima che arrivassero i magazine con i paparazzi? Poteva bruciare tutti e lanciare lo scoop. “Abbiamo rispettato una loro richiesta specifica. Per noi è fondamentale che i nostri ospiti si sentano completamente a loro agio e protetti durante la loro permanenza”, ha evidenziato il proprietario di Anema e Core.

Spazio ad altre chicche. Il nome di qualche vip meno disponibile a mettersi in pista e a partecipare attivamente alle festicciole. Enrico Brignano e Leonardo Di Caprio, ha ricordato Lembo, spiegando che il comico e la star hollywoodiana hanno optato per mantenere un profilo basso, preferendo semplicemente godersi lo spettacolo.

A Lembo, poi, si illuminano gli occhi quando si parla di Michael Jordan, la leggenda del basket mondiale. “Stringergli la mano e dargli il cinque è stato un momento incredibile”, ha rimarcato. Beh, in effetti non è che tutti si possono permettere di stringere la mano a MJ.