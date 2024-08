Francesca Chillemi in love, il testimone: “Spiegare non rende l’idea”

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi non si nascondono più. Non c’è più alcun dubbio: l’ex Miss Italia, oggi affermata attrice, e il ricchissimo armatore fanno coppia. Lei ha chiuso con Stefano Rosso, con il quale ha avuto la figlia Rania (7 anni), lui si è lasciato con l’ex moglie Veronica Resca, con la quale ha avuto tre frutti d’amore. A provare che i due piccioncini hanno reciprocamente perso la testa sono i nuovi scatti pubblicati dal magazine Oggi che hanno immortalato la star di Viola come il mare e l’uomo d’affari al settimo cielo nel mare di Capri, dove hanno sostato su un grande e lussuoso yacht, il Lady Iliana (Iliana è il nome della madre di lui).

A bordo del cabinato di 30 metri, ecco che Francesca ed Eugenio sono apparsi gioiosamente complici. Il magazine spiega che sulla barca e nella villa dei Grimaldi è stata ospite anche la figlia della Chillemi. Presenti anche la madre di Eugenio. Chi ha pizzicato la combriccola riferisce di un clima sereno e amorevole tra tuffi e bagni rinfrescanti. La neo coppia ha poi continuato la serata all’Anema e Core. L’attrice e l’armatore hanno danzato e si sono mostrati più affiatati che mai.

“Sono arrivati all’una e andati via alle 4: dire che erano felici non rende l’idea”, ha spifferato un fotografo che ha seguito i due innamorati. Perché di questo si tratta, di amore.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi, la storia è seria

Come poc’anzi accennato, l’ex Miss Italia ha quindi chiuso definitivamente la lunga relazione con Stefano Rosso. Nel farlo, ha preferito mantenere massimo riserbo. Nessun annuncio ufficiale, nessuna dichiarazione pubblica rilasciata ad alcuna testata o alcun magazine, per il momento.

Ci sono però gli scatti inequivocabili con Grimaldi che valgono più di mille parole e raccontano di una love story piena di passione. D’altra parte all’inizio è sempre così, l’ardore non può mancare. Domani si vedrà, meglio godersi il presente. Da quel che però si è capito l’imprenditore e l’attrice fanno davvero sul serio. Lo prova anche il fatto che già si sono svolte le presentazioni in famiglia e che i figli avuti dalle relazioni precedenti già hanno conosciuto i rispettivi nuovi partner di mamma e papà.