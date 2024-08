Francesca Chillemi e Grimaldi, l’affare s’ingrossa: foto e “ciao operai”

Francesca Chillemi se ne sta zitta zitta e non spiaccica una parola sulla neonata relazione con Eugenio Grimaldi, ricchissimo armatore della famiglia omonima che detiene il possesso del Gruppo Grimaldi, colosso dei trasporti marittimi nato nel 1947 e il cui fatturato nel 2023 ha toccato quasi i 5 miliardi di euro, una cifra astronomica. L’attrice e l’imprenditore hanno le bocche cucitissime. A parlare, però, ci sono le immagini, inequivocabili, segno che l’affare sentimentale si sta ingrossando. Il primo magazine a sorprendere la nuova coppia è stato Gente. Adesso è il settimanale Chi ad aggiungere altri tasselli al gossip, sfornando nuove foto in cui si vedono i due piccioncini nel cuore di Roma, intenti a scambiarsi effusioni e coccole.

Un paio di coordinate: la star di Viola come il mare ha chiuso definitivamente la lunga relazione vissuta con Stefano Rosso, con la quale ha avuto la figlia Rania (7 anni). Anche l’armatore ha alle spalle una storia importante. Anzi un matrimonio importante, quello con Veronica Resca, figlia di Mario Resca. Con l’ex moglie ha avuto tre figli. Grimaldi, che non ha mai amato i riflettori del gossip al pari dell’ex consorte, non ha mai detto pubblicamente che il suo matrimonio si è concluso. Il fatto però che oramai si mostri da settimane con la Chillemi è un prova più che valida del fatto che le nozze siano evaporate.

“Lui è reduce da un matrimonio che da un po’ non funzionava più”, ha sussurrato Chi Magazine nel pubblicare gli scatti dell’attrice siciliana e dell’imprenditore. Si mormora inoltre che la Chillemi abbia già conosciuto la famiglia di lui e che abbia fatto un’ottima impressione sulla suocera. Mica un dettaglio da poco visto che si sa che se non si entra nelle grazie della madre del fidanzato una love story può diventare alquanto complessa.

Nel frattempo sui social, alla vista delle foto, si è innescata una cascata di ironia da parte degli utenti. Alcuni commenti a caldo: “Come avrebbe detto il buon Costanzo… “ma con un idraulico mai?”, “La signora ama i poveri”, “Amore a prima VISA”, “Ciao operai”, “Beata lei dire. Se li sceglie sempre con il portafoglio a fisarmonica”, “Brutto ma ricco”, “Poi fa la suora quando fa le interviste con Can. Ma va vah!”, etc etc. A proposito di Can Yaman…

Chi si aspettava che l’attrice e il divo turco potessero iniziare una liaison sono rimasti con l’amaro in bocca. Anzi pare che i rapporti privati tra i due attori siano tutt’altro che idilliaci. Come è noto, in passato, si è sussurrato che abbiano avuto una tresca ‘clandestina’ che sarebbe stata l’origine di una prima presunta crisi tra la Chillemi e l’allora compagno Stefano Rosso. L’ex Miss Italia e Can Yaman non hanno mai commentato le indiscrezioni, preferendo la via del totale silenzio. Quel che è certo è che se qualcosa c’è stato adesso è morto e sepolto.