Francesca Chillemi e Grimaldi insieme: suocera dà l’ok, lui ha 3 figli

Cosa è accaduto nella vita sentimentale di Francesca Chillemi negli ultimi mesi? Davvero è finita la relazione con Stefano Rosso, con il quale ha avuto la figlia Rania (8 anni), e si è legata al ricchissimo armatore Eugenio Grimaldi? Pare proprio di sì. A ricostruire ciò che sarebbe avvenuto è il magazine Oggi che è entrato in contatto anche con alcuni paparazzi romani che hanno rivelato degli interessanti dettagli sulla vicenda. Alla fine si è compreso che l’attrice e Grimaldi, che ha tre figli e un matrimonio alle spalle, si vedrebbero da un po’, tanto che lei avrebbe già conosciuto la ‘suocera‘. Ma si proceda con ordine, perché è bene raccontare la storia dal principio.

La star di Che Dio ci aiuti e altre fiction è stata insieme per anni a Stefano Rosso. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, poi sono iniziate le riprese di Viola come il mare. Sul set la Chillemi ha conosciuto Can Yaman. I ben informati assicurano che i due attori siano stati assai ‘vicini’ clandestinamente, fatto che avrebbe creato una crepa nel rapporto con Rosso. La crisi sembrava rientrata. E invece alla fine la love story ha terminato la propria corsa in un binario morto.

Can Yaman è poi finito fuori dai radar della Chillemi. Addirittura il turco, qualche settimana fa, ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo sull’ex Miss Italia (chissà che è successo di recente visto che all’inizio della collaborazione sul set di Viola come il mare i due erano al settimo cielo). Sparito Can Yaman, sparito Stefano Rosso, ecco spuntare Eugenio Grimaldi, figlio di Emanuele Grimaldi, cioè l’amministratore delegato del gruppo.

A inizio aprile i paparazzi romani, come riporta il settimanale Oggi, ricevono una soffiata. Questo è ciò che ha detto uno di loro preferendo mantenere l’anonimato. “Un informatore mi dice: lui è uno dei figli di Emanuele Grimaldi . E io ho pensato che fosse Guido, perché l’altro, Eugenio, è sposato e ha tre figli“, racconta un fotografo. In realtà pure Guido ha tre figli. Al di là di ciò, chi è la moglie di Eugenio, a quanto pare ex? Veronica Resca, figlia di Mario, già presidente di McDonald’s Italia e amico personale di Silvio Berlusconi.

Le nozze tra Veronica a Eugenio si sono celebrate il 23 settembre del 2014 all’hotel Quisisana di Capri. Pare che il matrimonio sia naufragato da tempo. Per trovare l’ultima foto pubblica della coppia bisogna tornare una cena di gala a Valencia nel 2021. Grimaldi avrebbe poi conosciuto Chillemi e sarebbe scattata la scintilla. E dove sarebbe nato il tutto? Così il magazine Oggi, che sottolinea che l’attrice avrebbe già conosciuto la suocera ricevendo buoni feedback: