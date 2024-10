Basciano bla bla, ira ex di Eros, Satta cerca figlio: gossip e chicche

Chiara Ferragni e Fedez erano una coppia aperta come ha sostenuto Taylor Mega? “Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se ‘coppia aperta’ significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!”, ha dichiarato l’influencer cremonese dopo essere stata intercettata da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro.

A proposito di Fedez: il giornalista Gabriele Parpiglia ha assicurato che si è fidanzato con una “milanese doc” e di “ottima famiglia”. “La storia è seria”, ha sottolineato l’ex firma di Chi Magazine. Non resta che attendere che il rapper esca allo scoperto!

Anche Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore: Diva e Donna l’ha pizzicata con l’allenatore Giacomo Buttaroni. Il gossip aveva mormorato di una loro frequentazione già lo scorso settembre. Le indiscrezioni erano quindi più che fondate.

Dalila Gelsomino ha rotto il silenzio e ha confermato la fine della love story con Eros Ramazzotti. La 35enne pare che sia rimasta parecchio scottata. Non solo: ha fatto un discorsone riferendosi a quelli uomini che preferiscono avere accanto a loro donne senza carattere e accondiscendenti. A chi si è riferita se non al cantante? Che stroncatura per il ragazzo “nato ai bordi di periferia”.

Giulia Salemi si è ripresa per le strade di Milano di sera, dicendo di essere “terrorizzata” in quanto non si sente sicura a passeggiare da sola. Tutti d’accordo? Quasi. Vladimir Luxuria l’ha stroncata: “Non si sente al sicuro ma si riprende con il cellulare”. Amen!

Scambio di cortesie tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi. A iniziare a menare colpi bassi è stato il conduttore che durante la diretta del Grande Fratello ha chiamato in causa l’opinionista per domandarle un commento sul legame tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Ma nel farlo ha smaliziato e l’ha fatta fuori dal vaso: “Tu sei un’esperta di piumoni, Beatrice!”. L’allusione era alla liaison avuta dall’attrice con Giuseppe Garibaldi lo scorso anno. Staffelli ha raggiunto Luzzi per consegnarle il Tapiro. Ovviamente lei ha reso pan per focaccia a Signorini: “Secondo me il vero esperto è lui. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio”.

Basciano è stato ospite a Verissimo e, a proposito di Sophie Codegoni, sua ex nonché madre di sua figlia, ha snocciolato un discorso nebuloso. “Provo ancora qualcosa per lei, ma non siamo maturi… Noi insieme? Mai dire mai…” e bla bla. Morale della favola? I due non stanno assieme, ma sul fronte genitoriale hanno trovato un equilibrio.

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian di Uomini e Donne si sono lasciati. “Situazione molto delicata” e bla ba bla, hanno dichiarato. Delicata di che? Solito copione già visto e rivisto: dopo l’uscita dalla trasmissione qualche mese assieme, interviste piene di miele e poi ciao e arrivederci. Amen!

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini perché si sono lasciati? Secondo il magazine Oggi, lui mal sopportava l’ingombrante presenza di Briatore nella vita dell’ex compagna. Lei sarebbe invece stata gelosissima. Alla fine anche per loro ciao e arrivederci.

Melissa Satta ha dichiarato a 7 Piani, format web di Cristina Parodi, di volere un secondo figlio. Carlo Beretta avvisato!