Striscia, Tapiro a Luzzi: “Me l’hanno fatta pagare”. La frecciata a lui

Beatrice Luzzi ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia dopo i recenti scontri al Grande Fratello, in particolare dopo la frase di Alfonso Signorini che l’ha definita come una donna “esperta di piumioni”. Il conduttore del reality le ha tirato questa enorme stoccata dopo che l’opinionista ha rilasciato delle critiche al triangolo amoroso tra Shaila Gatta e Javier, che nelle ultime settimane sono stati i protagonisti assoluti delle dirette serali.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi risponde alla frase di Signorini e lascia di stucco

Certamente l’allusione non è passata inosservata da Beatrice Luzzi che si è imbarazzata dopo la frase di Alfonso Signorini. Ma perchè l’ha definita così? Il conduttore ha voluto riportare alla memoria – in modo non certo elegante – i momenti di passione tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi, che durante la scorsa edizione del Grande Fratello si sono innamorati e lasciati andare a diversi momenti “romantici” sotto le coperte. Appena Valerio Staffelli si è avvicinato per consegnarle il Tapiro d’oro l’opinionista ha risposto gelando tutti:

“Secondo me il vero esperto è lui. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio”

Come al solito Beatrice Luzzi non si è scomposta troppo, anzi, ha voluto rispondere a tono anche di fronte a questo momento imbarazzante. Ma non è finita qui, perchè Staffelli di Striscia la Notizia le ha chiesto cosa sarebbe accaduto di così importante sotto le coperte lo scorso anno insieme a Garibaldi ma la Luzzi non è caduta nella provocazione e ha negato tutto. Non solo, ha voluto concludere con un’altra frase piccatissima:

“Quando ho visto il Tapiro in braccio ad Alfonso e Cesara Buonamici ho pensato che fosse il loro bimbo. Me l’hanno fatta pagare”

La nuova opinionista del Grande Fratello si sa, non va molto d’accordo con Cesara Buonamici. Le due sin dall’inizio del reality si sono trovate più volte l’una contro l’altra e spesso sono cadute stoccate di ogni genere anche per le divergenze riguardo alla “libertà” di Shaila all’interno della casa. In effetti è stata molto criticata dai social e non solo, anche Signorini da quel momento non ha mai perso occasione per creare tensione tra le due e per far apparire la Luzzi come la “cattiva” della situazione.