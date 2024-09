GF, Garibaldi-Luzzi: smontate congetture, lui avrebbe un’altra

Ebbene sì, Giuseppe Garibaldi sta frequentando una ragazza. Chi sogna il ritorno di fiamma tra l’ex concorrente del Grande Fratello e Beatrice Luzzi può mettersi l’anima in pace. Così Deianira Marzano su Instagram fa sapere ai fan che speravano di vederli come una coppia che la storia ormai è finita definitivamente. In queste ore si erano, in realtà, riaccese le speranze di questa fetta di pubblico proprio tramite uno scoop lanciato dall’esperta di gossip.

Deianira aveva rivelato oggi, commentando una foto condivisa da Garibaldi, che “qualcosa sta per accadere, ma la verità è ancora nascosta”. L’esperta di gossip ha segnalano che sono tutti “col fiato sospeso” tra “silenzi pesanti e sguardi che parlano più delle parole”. La Marzano aveva, inoltre, rivelato che “Giuseppe sta per affrontare Beatrice”. Probabilmente in queste sue parole molti fan hanno iniziato a pensare che i due sarebbero usciti allo scoperto con una relazione amorosa in corso.

Invece, la stessa Deianira ha prontamente smontato, nelle ore successive, questa possibilità:

“Mettetevi l’anima in pace, so che Giuseppe si vede e si scrive con una ragazza. Anche Beatrice ha liquidato subito la situazione appena le serate di coppia erano terminate e aveva altri progetti”

Sembra dunque che, mentre Beatrice Luzzi si prepara a vestire il ruolo di opinionista al Grande Fratello, Giuseppe abbia ritrovato il sorriso con un’altra donna. Su questa ragazza che starebbe frequentando Garibaldi non si sa nulla, al momento. Non è noto, inoltre, se sia in corso una vera e propria relazione o una semplice conoscenza. Sta di fatto che pare che l’ex gieffino calabrese stia voltando pagina.

GF, Beatrice Luzzi aveva già chiarito l’addio con Garibaldi

Poco prima di partecipare alla nuova edizione del GF come opinionista, insieme a Cesara Buonamici, Beatrice ha fatto sapere – nei giorni scorsi – che lei e Garibaldi non stanno insieme. Già alla fine di luglio si era parlato di un allontanamento tra loro. La stessa Luzzi ha preferito essere chiara con i suoi fan, dopo essere stata accusata di essere poco chiara sulla questione, condividendo un messaggio su Instagram.

Ne ha parlato anche con Novella 2000, a cui ha raccontato che le loro prospettive di vita e responsabilità sono “troppo lontane”. Ora l’esperta di gossip sembra chiudere definitivamente un cerchio e al pubblico non resta che attendere di scoprire chi è questa presunta nuova fiamma di Garibaldi!