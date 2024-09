GF Beatrice Luzzi e Garibaldi, the end: l’annuncio e cosa non torna

Sembra essere arrivata la fine definitiva tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. A fare l’annuncio è stata la stessa Beatrice, la quale ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sul rapporto con il bidello calabrese, così da evitare di illudere ulteriormente i loro fan. Dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, infatti, ci sono state molte domande riguardo il legame tra di loro, che sembrava mancare sempre di una definizione precisa. Com’è noto, i due si sono conosciuti nella Casa più spiata d’Italia, iniziando una frequentazione piena di alti e bassi.

Inizialmente, tra i due ex gieffini c’era una grande chimica, che aveva spinto l’attrice a lasciarsi trasportare dalla passione con Giuseppe. Successivamente, però, si erano allontanati, rendendosi protagonisti di numerose ed accese liti. Garibaldi si era schierato con i cosiddetti “nemici” di Beatrice nella Casa, finendo per formar parte di due gruppi ben distinti. Solo verso la rotta finale del reality, il calabrese sembrava essere pentito del comportamento avuto con la donna per tutti quei mesi, cercando in tutti i modi di ottenere il suo perdono.

Una volta terminato il programma, in cui la Luzzi si è classificata al secondo posto, Giuseppe aveva confessato apertamente di provare ancora dei sentimenti per Beatrice e di desiderare una seconda possibilità con lei. Da allora, si sono susseguite dichiarazioni d’amore a Verissimo e su Instagram, incontri furtivi, difese pubbliche, scambi di battute sui social e altri comportamenti sospetti. Inizialmente, l’attrice di Vivere era determinata a mantenere le distanze da Garibaldi. Tuttavia, con il tempo, sembrava essersi addolcita, ricostruendo gradualmente un rapporto di fiducia con l’ex coinquilino.

Questa ritrovata complicità aveva riacceso le speranze dei “Beabaldi“, ovvero dal gruppo di fan della coppia, che li segue con passione dall’ultima edizione del Grande Fratello. Allo stesso tempo, la mancanza di chiarezza da parte dei diretti interessati sulla vera natura della loro relazione (se romantica o meno) ha cominciato a suscitare il disappunto di molti seguaci, che desideravano una risposta netta. Ebbene, oggi, 2 settembre, la Luzzi e Garibaldi hanno finalmente dissipato ogni dubbio con il seguente comunicato:

Beatrice e Giuseppe: tra noi c’è un grande rapporto di supporto e d’affetto, ma non siamo fidanzati. Abbiamo approcci, responsabilità e prospettive di vita troppo lontane per essere integrate nella reciproca quotidianità. Siamo stati accusati di ambiguità da alcuni fan, ma noi non siamo attori di un film, siamo persone in carne ed ossa, (e cuore), con tutte le complessità personali, familiari e sociali che ciò comporta. Ci sono voluti mesi per curare le dinamiche vissute dentro al Grande Fratello e altri mesi per riprendere davvero in mano la nostra vita. Nessuna ambiguità, semplicemente il tempo umanamente necessario.

In sintesi, non c’è stato alcun fidanzamento tra Beatrice e Giuseppe, bensì il loro rapporto è rimasto puramente amicale. L’annuncio della Luzzi non è affatto piaciuto ai fan della coppia, che li hanno accusati di aver volutamente creato ambiguità per mesi, al fine di mantenere alta l’attenzione su di loro fino alla fine dell’estate. Alcuni hanno criticato il fatto che i loro comportamenti pubblici non fossero esclusivamente amichevoli e avrebbero dovuto essere chiari sin dall’inizio per evitare di dare false speranze. Al contrario, altri hanno difeso la coppia, sostenendo che fosse normale prendersi del tempo per definire la propria relazione.