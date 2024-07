Beatrice Luzzi e Garibaldi, è amore: lei abbraccia la ‘suocera’, video

La storia più travagliata del Grande Fratello 2023/2024 sembrerebbe aver avuto un lieto fine: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi farebbero coppia. Dopo le battute di arresto e i dissapori all’interno della Casa più spiata d’Italia, l’attrice e il bidello calabrese si starebbero frequentando. Le voci circolano da giorni e si sono fatte ancor più tambureggianti dopo che venerdì 12 luglio i due sono stati ospiti a un evento in un ristorante di Milazzo, in Sicilia. Naturalmente sono trapelate molte foto e diversi video sui social. I diretti interessati non si sono fatti cogliere in effusioni plateali, ma si sussurra che ormai è palese che siano intimi.

L’abbraccio tra Beatrice Luzzi e la mamma di Giuseppe Garibaldi

Lungo la serata, nel locale, si è verificato anche un fatto alquanto curioso riguardante Pasqualina, la mamma di Garibaldi. La signora è stata stretta in un abbraccio caloroso dalla Luzzi. Il gesto è arrivato dopo che i due ex gieffini hanno fatto il loro ingresso nella sala principale del ristorante, venendo accolti da urla tripudianti e applausi scroscianti da parte dei fan. A un certo punto l’attrice ha notato Pasqualina, si è diretta verso di lei e le ha stretto attorno le braccia attorno al collo, in maniera affettuosa.

Per quel che riguarda la presunta love story in corso, sia la Luzzi sia Giuseppe per il momento se ne stanno zitti zitti. Bocche cucitissime, silenzio di tomba: nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita. I Beabaldi, cioè la fanbase che segue i due e tifa per loro da mesi, non hanno dubbi e assicurano che stanno assieme. C’è però chi è convinto che in realtà non ci sia alcuna relazione sentimentale e che tutto questo mostrarsi faccia semplicemente parte di una strategia utile per guadagnare visibilità. Chissà dove sta la verità…

Loro non hanno bisogno di definizioni basta guardare queste foto per capire quanto amore c'è tra di loro 💚💙 #beabaldi pic.twitter.com/doR33encrl — Sara_Migheli (@Sara88645402) July 13, 2024

Tra coloro che sostengono che la frequentazione sia davvero una roba seria figura l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha assicurato che la coppia esiste e che non si tratta di una presa per i fondelli. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati, sempre ammesso e non concesso che non si sia innanzi a una sceneggiata.