Beatrice Luzzi pausa social, web impazza: “Nascosta lì con lui”

Beatrice Luzzi si prende una pausa dai social. L’ex gieffina ha pubblicato una strana storia su Instagram e i fan sono impazziti facendo elucubrazioni di ogni tipo. Attesissimo è l’evento dell’attrice a Milazzo insieme a Giuseppe Garibaldi, che nella casa del Grande Fratello ha avuto un lunghissimo flirt con lei. Ma scopriamo perché il suo video ha creato tanto scalpore.

#Beabaldi, è questo l’hashtag che sta spopolando su X e non solo, tutti sperano di rivedere Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme, innamorati e felici. La notizia del loro riavvicinamento è freschissima: i due sono stati beccati insieme al mare, luogo in cui si trova adesso la celebre attrice dalla folta chioma rossa. Dopotutto, tra di loro la storia d’amore nella casa del Grande Fratello è nata in modo piuttosto inaspettato, è bastato uno scambio di sguardi per far sognare tutti per oltre dieci mesi. Lui, giovane e pieno di progetti, lei attrice e ex membro della Commissione Europea, che per un soffio non ha vinto il reality, con una medaglia d’argento dietro alla vincitrice del GF Perla Vatiero, (oggi fidanzatissima con Mirko Brunetti).

Beatrice Luzzi, la storia su Instagram fa sognare i fan

L’ultima segnalazione dimostra che tra i due c’è ancora una passione sfrenata. Nonostante abbiano spesso smentito le voci di un presunto flirt o di avere intenzioni più serie, vengono beccati sempre insieme. Amici o amanti? È quello che ci chiediamo tutti. Fino a ieri, era infatti Giuseppe Garibaldi a rincorrerla, ma adesso le carte in tavola sembrano totalmente ribaltate.

Stando ad un’indiscrezione della dea del gossip Deianira Marzano, i due si troverebbero oggi insieme in Sicilia, cercando di nascondersi e di sfuggire a sguardi indiscreti. Alcuni pensavano a una fuga romantica, altri invece erano convinti si trattasse solo di business, dato che entrambi saranno i protagonisti di un evento in quel di Milazzo. Eppure, dopo l’ultima storia Instagram di Beatrice Luzzi, non sembrano esserci più dubbi. L’ex gieffina ha registrato un video con i suoi caratteristici occhiali tondi, qui di seguito le sue parole:

“Ciao amici miei bellissimi, mi prendo qualche giorno di riposo perché sono in prima linea da dieci mesi e inizio a crackare. Resto qui fino al 12, quando ci sarà la grande serata a Milazzo.”

I fan si sono subito chiesti il significato dell’inaspettata scelta di fermarsi: che sia solo un innocente periodo di pausa? Sparirà dai social? O più realisticamente, si sta godendo una vacanza d’amore con il suo Giuseppe? Tra i commenti dei più affezionati spuntano parole come: “Se pensate o volete che postino sul letto a darsi i bacini, non avete capito niente…loro sono un’altra storia. Sempre #beabaldi sempre”. Altri hanno già fatto girare fotomontaggi dei due come se fossero insieme nello stesso identico posto. Insomma, una vera caccia alle streghe: chissà se finalmente si scoprirà cosa bolle nel cuore dei due!