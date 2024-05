Perla Vatiero, sfogo social: “Stanca, questa situazione fa star male”

Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata nelle ultime settimane al centro di una vera e propria bufera. Il motivo delle critiche ricevute è stato legato a delle sponsorizzazioni considerate sospette. Inoltre si è ritrovata coinvolta in una storia di presunta truffa. L’ex gieffina ha voluto quindi rispondere ai suoi hater con delle storie pubblicate su Instagram, affermando di aver notato un vero e proprio accanimento nei suoi confronti ed invitando tutti a smetterla. Capiamo meglio nel dettaglio che cosa ha detto.

Le ultime settimane non sono state per nulla facili per la vincitrice del Grande Fratello Perla Vatiero. Alcuni ex membri della sua stessa agenzia di talenti hanno difatti mosso delle accuse nei confronti del suo manager. Inoltre, solo pochi giorni prima, Vatiero si era ritrovata al centro di una polemica a causa di una sponsorizzazione di alcuni leggins con il DNA ad infrarossi.

Lo sfogo di Perla sui social

Oggi Perla ha voluto mettere a tacere le voci contro di lei una volta per tutte, pubblicando uno sfogo sul suo profilo Instagram ufficiale. In alcune storie l’ex gieffina si è rivolta a chi l’ha attaccata sul web, invitandoli a smettere. Ha anche aggiunto di sentire un vero e proprio accanimento nei suoi confronti.

Vatiero si trova ora in un resort per staccare un po’ la spina dopo il momento complicato. E’ proprio da lì che si è filmata per parlare ai suoi follower. La vincitrice del Grande Fratello si è definita stanca della situazione che si è creata e del fatto che le persone continuino a criticarla anche per cose avvenute mesi prima. Inoltra ha affermato che questo la sta facendo stare male. Ha poi specificato di non voler entrare nel merito di terze persone e ha invitato tutti a non mettere bocca sul suo lavoro perché ci mette impegno, cuore e faccia. Ha chiuso il video chiedendo nuovamente agli utenti di smettere di criticarla e ha poi mostrato un toast che avrebbe mangiato subito dopo per smettere di pensarci.

Qui di seguito gli screen delle storie pubblicate da Perla su Instagram: