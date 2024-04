GF, Perla pubblicizza “leggins con il DNA”: polemica, che figura!

Perla Vatiero ancora nel mirino per le sue sponsorizzazioni social. Ma, si proceda con ordine. è passato circa un mese da quando la giovane campana si è convertita nella vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. Da allora, non sono mancate le polemiche. Difatti, in tanti non stanno apprezzando l’utilizzo dei social dell’ex gieffina, accusata di sponsorizzare truffe e nascondere ai propri followers la natura pubblicitaria delle sue storie. In effetti, è capitato più volte che Perla abbia omesso la dicitura “ADV” nei suoi video, una pratica obbligatoria nei post con sponsorizzazione retribuita.

Alla luce di tutto ciò, Gabriele Parpiglia ha voluto sollevare la questione durante un’intervista con il presidente del Codacons. Il giornalista ha fatto presente a Gianluca Di Ascenzo delle irregolarità nelle sponsorizzazioni della vincitrice del GF. Al che, Di Ascenzo ha voluto segnarsi il nome di Perla, promettendo di indagare più a fondo. Ma, non è finita qui. Nelle ultime ore, Perla è finita al centro di una nuova bufera social a causa di un video in cui la si vede pubblicizzare un paio di leggins.

Nemmeno le critiche piovute e le parole del presidente del Codacons sembrano intimorire Perla, che persiste a svolgere il suo lavoro da influencer in modo decisamente poco brillante. L’ex gieffina ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha consigliato dei leggins alle sue seguaci parlando di tutti i benefici di questo prodotto. Peccato che, però, ciò che ha detto per convincere i suoi followers non ha molto senso.

“La sua caratteristica più importante è che ha all’interno del DNA e contiene i raggi infrarossi, che servono per rendere le gambe più leggere e meno pesanti”, ha detto. Oltre alla discutibile scelta delle parole, molti sono rimasti sconvolti dalle affermazioni di Perla, considerandole estremamente ignoranti. Il video ha fatto il giro del web, scatenando l’ennesima ondata di critiche contro l’ex protagonista di Temptation Island.

Il lavoro dell’influencer è ormai una professione a tutti gli effetti, e di conseguenza è essenziale essere preparati. Senza una adeguata professionalità, si rischia di minare la credibilità agli occhi del pubblico, che si sentirà solo preso in giro. Ad ogni modo, ancora una volta, Perla non ha voluto replicare alle polemiche.