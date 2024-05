Perla Vatiero: sponsor truffa e manager “furbetto”? Cosa c’è di vero

Girano brutte voci di corridoio nei confronti di Perla Vatiero, o meglio, del suo manager. Perla sarebbe vittima di una truffa da parte dell’agenzia di talenti a cui appartiene, ma lei smentisce categoricamente e conferma di essere pronta ad agire per vie legali contro chi ha messo in giro queste accuse. Ma vediamo di fare chiarezza sulla questione.

La vincitrice del Grande Fratello continua ad avere i riflettori puntati addosso e non sempre in positivo: i suoi detrattori spulciano ogni suo singolo post e ogni singola storia in attesa di vederla compiere un passo falso. Certo che già nelle scorse settimane, Perla si è resa protagonista di qualche strafalcione indimenticabile: chi ha dimenticato la famosa sponsorizzazione dei leggings con il DNA ad infrarossi? Peccato che stavolta ci sia ben poco da sorridere. Nelle ultime ore infatti, su Instagram alcuni ex membri della sua stessa agenzia di talenti hanno avanzato delle pesanti accuse nei confronti del suo manager, invitando personalità come Selvaggia Lucarelli o Striscia La Notizia e Le Iene ad indagare su di lui. Lei sarebbe solo vittima di questa situazione, qualora fosse vera, ma sul suo profilo ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte.

Sponsor truffa e manager ”furbetto”? La verità di Perla

Non è la prima volta che accanto al nome di Perla Vatiero compare la parola ”truffa”: già in tempi non sospetti avevamo riportato la polemica nata proprio dai suoi follower, che la vedevano sponsorizzare strani siti di scommesse o di investimenti finanziari poco chiari, o fare la marchetta a prodotti taroccati. Era addirittura intervenuto il direttore del Codacons che aveva fatto sapere che molto presto sarebbe partita un’indagine su queste sponsorizzazioni, e già si era pensato che stesse per scoppiare un nuovo pandoro gate. Tuttavia non sarebbe colpa di Perla, la ragazza sarebbe infatti costretta dal suo manager a fare queste sponsorizzazioni truffaldine, secondo l’Investigatore Social, Alessandro Rosica. Rosica accusa infatti il manager della Vatiero di fatti molto gravi, riportando anche la testimonianza di vip che sono usciti dall’agenzia dopo la brutta esperienza con l’agente. Perla tuttavia non ci sta, e smentisce categoricamente con un post Instagram:

Per ora si tratta ovviamente solo di voci di corridoio, che se fossero vero, scoperchierebbero un vero e proprio vaso di Pandora. Tuttavia, se fossero false, come ci auguriamo per le persone coinvolte, sarebbe un bruttissimo caso di calunnia e diffamazione. Di certo però sentiremo ancora parlare di questa storia.