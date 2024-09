GF 18, Signorini si svela: Luzzi e la raccomandazione ai gieffini

Lunedì 16 settembre 2024 inizia il Grande Fratello 18 e alla conduzione c’è sempre lui, Alfonso Signorini. In questa nuova edizione il conduttore sarà affiancato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli continuerà a gestire il ruolo di opinionista social. Signorini si sta preparando ad accogliere nella Casa più spiata d’Italia ben 22 concorrenti, tra personaggi Vip e Nip. A parlare di questo cast e della nuova edizione in generale ci pensa lo stesso conduttore, in una nuova intervista per Tv Sorrisi e Canzoni.

Parlando con la rivista, Alfonso ricorda il momento in cui aveva deciso di lasciare il reality show di Canale 5. Ciò è accaduto quando aveva appena finito di svolgere il suo ruolo da opinionista, affiancando Ilary Blasi, per l’ultima volta al timone. In quanto con quest’ultima aveva instaurato un bel rapporto, Signorini aveva deciso di lasciare anche lui il programma, ma poi qualcosa è cambiato:

“L’editore Pier Silvio Berlusconi mi aveva chiamato per un appuntamento e io sono andato con l’intenzione di comunicargli che non avrei più fatto il GF. In realtà lui mi aveva convocato per darmi la conduzione del programma e lì sono rimasto spiazzato: chi se l’aspettava?”

Continuando la sua intervista, il conduttore spiega che stanno lavorando a questa nuova edizione dallo scorso mese di aprile. Oggi Signorini è felice del cast che ha creato e che, a detta sua, “promette bene”. Il pubblico di Canale 5 non è, invece, così soddisfatto. In particolare, si sono accese forti polemiche su Lino Giuliano, ex partecipante di Temptation Island, che ancora prima di entrare nella Casa ha già commesso un pesante errore.

Alfonso non ne parla, preferisce fare una precisazione: non farà distinzioni tra concorrenti Vip e Nip, tutti saranno “sullo stesso piano”. E, ovviamente, Signorini non può non dire la sua sul cambio di location. Come ormai è noto, la Casa del GF non sarà più a Cinecittà, ma agli studi Lumina nel Parco di Veio di Roma. Il conduttore sente già un’atmosfera diversa, in quanto si trova tutto “a portata di mano” e “in aperta campagna”. Trova che il tutto rappresenti “una sorta di Villaggio del Grande Fratello”.

La vicinanza tra la Casa e lo studio permetterà al conduttore di riservare ai suoi concorrenti più sorprese. Intanto, Signorini ha già fatto una raccomandazione ai suoi gieffini, per evitare di rendere il clima pesante dentro quelle quattro mura. Alfonso sa bene che il pubblico vuole divertirsi:

“Vorrei che si creasse quell’atmosfera di leggerezza, di divertimento sano che da qualche anno non si respira più nella Casa del GF. Nelle ultime edizioni ha sempre prevalso la tensione, forse perché avevamo forti personalità, ma la gente a casa ha voglia di divertirsi, di sorridere, non certo di respirare ansie e problemi”

Grande Fratello, Beatrice Luzzi opinionista: parla Signorini

Nel corso di questa sua nuova intervista, Alfonso Signorini dice la sua sull’arrivo di Beatrice Luzzi in studio come opinionista del GF. Una scelta azzeccata, che ha riempito di gioia tantissimi telespettatori, che nella scorsa edizione hanno sostenuto l’attrice con passione. E anche ad Alfonso fa piacere riaverla in queste vesti in studio, in quanto ha notato che “c’era bisogno di un controcanto nuovo a quello autorevole di Cesara Buonamici”.

Su questo punto si è espressa anche la vincitrice della passata edizione, Perla Vatiero. Quest’ultima ha parlato in quanto era spuntato fuori il rumor che Luzzi le avesse ‘rubato’ il posto di opinionista.