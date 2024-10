Chiara Ferragni attapirata da Striscia: “Nessuna coppia aperta”

Questa sera a Striscia La Notizia si celebra un’occasione speciale: Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro D’Oro numero 1500! E chi altri poteva ricevere tale onore se non Chiara Ferragni! Con l’occasione del Tapiro, l’imprenditrice ha potuto replicare alle parole di Taylor Mega sulla sua presunta ”coppia aperta” con Fedez.

Stasera a Striscia La Notizia tornano Roberto Lipari e Sergio Friscia e la settimana si apre con la 1500° consegna del famigerato Tapiro D’Oro. Nel corso degli anni il tg satirico di Antonio Ricci non ha guardato in faccia a nessuno: il tapiro è democratico, sia per vicende giudiziarie che di gossip. Quello che riceverà stasera Chiara Ferragni è perfetto, non solo per il numero da record, ma anche perché con questa onorificenza può dire la sua sia sul processo per il caso Balocco, che l’ha vista accusata di truffa aggravata, sia su quanto rivelato da Taylor Mega. L’influencer infatti aveva sconvolto tutti, confermando il flirt tra lei e Fedez asserendo che il rapper e l’ex moglie erano una coppia aperta.

Chiara Ferragni a Striscia: “Non sapevo di essere in una coppia aperta”

Sul sito di Striscia è possibile vedere una piccola anteprima del servizio che vedremo stasera integralmente. Chiara Ferragni intercettata da Staffelli dichiara di essere ancora speranzosa per quanto riguarda la sentenza, visto che non è stata rimandata a giudizio. Poi riesce anche a sdrammatizzare e a fare una battuta: quest’anno per le feste solo panettoni, basta pandori e basta uova di Pasqua!

Sulle dichiarazioni di Taylor Mega invece, l’imprenditrice regala uno scoop che non fa altro che rendere più torbida la vicenda. Chiara Ferragni smentisce categoricamente di essere mai stata in una coppia aperta con Fedez. E rincara la dose dicendo che almeno da parte sua, la coppia non è mai stata aperta, se lo era, lei di certo non lo sapeva. Qui le cose si fanno sempre più complesse perché dall’altra parte ci sta Tony Effe, ex di Taylor Mega, che conferma la storia tra lui e Chiara Ferragni. Tutto l’incrocio tra ex, Fedez con Taylor, Tony con Chiara è un affare davvero poco chiaro! Tra chi conferma i tradimenti e chi li smentisce, non ci si sta più dietro. Vedremo stasera durante il servizio integrale di Striscia La Notizia se ci saranno ulteriori sviluppi.