Anna Tatangelo si è fidanzata ufficialmente: foto, dettagli e chi è lui

Anna Tatangelo si è fidanzata nuovamente. Le indiscrezioni si ricorrevano da tempo, ora arriva la conferma, grazie al settimanale Diva e Donna che ha immortalato la cantante 37enne assieme al nuovo compagno. Trattasi di Giacomo Buttaroni, attivo in ambito sportivo. L’uomo è un ex calciatore che attualmente allena la squadra Juniores Nazionale della società Roma City. In particolare l’artista di Sora è stata immortalata per strada assieme alla nuova fiamma. Si vede lui che aiuta la compagna con le valigie.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono una coppia

La frequentazione va avanti probabilmente da almeno qualche settimana. Quasi sicuramente da inizio settembre quando per la prima volta il gossip ha iniziato a sussurrare che Buttaroni e l’ex di Gigi D’Alessio stavano insieme. Evidentemente le voci erano più che fondate.

Gli scatti di Diva e Donna portano con sé una notizia nella notizia: la Tatangelo ha chiuso definitivamente con il modello Mattia Narducci. Non che ci fossero molti dubbi sulla faccenda: i due da mesi non appaiono più insieme dopo che per settimane avevano seminato foto passionali su Instagram. Entrambi, però, non hanno mai dichiarato pubblicamente la rottura. I ben informati hanno assicurato che a scrivere la parola fine sulla love story sia stata lei e che lui avrebbe provato inizialmente a riconquistarla senza ottenere il risultato sperato.

Altro segnale inequivocabile che il rapporto è giunto in un vicolo cieco è da rintracciare nei “segui” social. Qualche mese fa, di punto in bianco, Tatangelo e Narducci hanno smesso di seguirsi. Sta di fatto che nessuno dei due ha mai detto fuori dal privato “sì, la storia è finita”. Ora è più che palese che le loro strade si siano separate. Il cuore di Anna ha iniziato a battere per Buttaroni.

Chi è Giacomo Buttaroni

Da quanto emerge dal profilo Instagram, l’allenatore è una persona che tiene parecchio al proprio fisico che è alquanto atletico e muscoloso. Buttaroni predilige tenere i capelli corti ed è un amante dei tatuaggi. Si sa poco sul suo conto, non essendo un uomo avvezzo ai riflettori del mondo dello spettacolo.