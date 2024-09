Anna Tatangelo “sta con un ex calciatore”, svelata l’identità

Torna a ruggire il gossip su Anna Tatangelo. La cantante 37enne, poche settimane fa, si è lasciata con il modello Mattia Narducci. Né lui né lei hanno confermato la rottura, ma senza dubbio c’è stato il crac (si mormora che sia stata la musicista a decidere di mettere la parola fine al rapporto sentimentale e che Narducci abbia sofferto non poco per tale scelta). Ebbene? C’è qualcuno ora nel cuore della Tatangelo? Secondo l’esperta di gossip campana Deianira Marzano sì. Ci sarebbe in corso una frequentazione con un ex calciatore.

Sui social alcuni ‘seguaci’ della cantante hanno notato un particolare in una foto: un braccio tatuato di un uomo. La Marzano ha confermato che ci sarebbe una liaison tra la Tatangelo e la persona del tattoo, rivelando anche l’identità di quest’ultima. Di chi si tratterebbe? Di Giacomo Buttaroni, un ex calciatore attualmente allenatore della squadra Juniores Nazionale della società Roma City.

Fisico atletico, Buttaroni è un uomo senza dubbio affascinate: è alto e slanciato, e ama tenere i capelli mori corti. Non si sa molto altro su di lui, non essendo un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo. Non resta che attendere conferme o smentite in merito alla presunta relazione che avrebbe intrecciato con la cantante di Sora.

Anna Tatangelo: le rotture sentimentali con Gigi D’Alessio e Mattia Narducci

Anna Tatangelo ha vissuto una lunga e chiacchierata relazione con Gigi D’Alessio, con il quale ha avuto il suo unico figlio, Andrea (il cantante campano è invece padre di 6 figli: tre avuti dal primo matrimonio, uno appunto con Tatangelo e due con la nuova compagna Denise Esposito).

Dopo la fine della love story con il collega, la musicista di Sora si è legata a Narducci. Tutto sembrava procedere a gonfie vele. I due erano usciti allo scoperto anche sui social, dove hanno seminato vari scatti passionali nei mesi scorsi. Qualcosa si è poi rotto in piena estate: si sono levati reciprocamente il “segui” su Instagram e non si sono più visti. Chissà che cosa è accaduto… Fatto sta che ognuno ha preso la propria strada. Au revoir!