Anna Tatangelo e Narducci, retroscena: chi ha lasciato e chi soffre

Anna Tatangelo è tornata single. Nessun annuncio sulla rottura con Mattia Narducci. Non c’è però alcun dubbio che la relazione sia saltata ed ora emergono anche dei curiosi retroscena sul crac sentimentale. Come raccontato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto su Instagram con lo pseudonimo di Investigatore Social, sarebbe stata la cantante 37enne a decidere di porre fine al rapporto. Non si sa il motivo preciso.

Un’altra esperta di gossip, Deianira Marzano, ha inoltre sussurrato che lui starebbe soffrendo non poco e che starebbe facendo di tutto per tentare di riconquistare l’artista. Il problema è che ‘Lady Tata’ non avrebbe alcuna intenzione di ricucire e di rimettere assieme i cocci dell’amore che fu. Tra i due ex i rapporti non sarebbero proprio distesi, per usare un eufemismo.

E pensare che fino a qualche mese fa il modello e Tatangelo si mostravano assieme sui social sprizzando passione da tutti i pori. Cosa sarà mai successo per far naufragare la love story? Mistero e bocche cucitissime da parte dei diretti interessati che mai hanno parlato pubblicamente e in modo dettagliato del loro rapporto, eccezion fatta per i post social infuocati poc’anzi menzionati.

Anna Tatangelo di nuovo single, l’ex Gigi D’Alessio padre per la sesta volta

Fatto sta che a 37 anni la musicista di Sora è di nuovo single. Con Narducci l’amore è durato circa un anno e mezzo. Era iniziato a germogliare a cavallo tra il 2022 e il 2023 Prima ha vissuto la lunga e chiacchierata relazione con Gigi D’Alessio che, dopo la rottura, ha voltato in fretta pagina, legandosi a Denise Esposito, professione avvocato e donna lontana dal mondo dello spettacolo.

Per l’artista partenopeo, un amore travolgente tanto che con la legale è diventato padre per la sesta volta. Con Tatangelo invece Gigi ha avuto un frutto d’amore, Andrea. I primi tre figli sono arrivati dal matrimonio con Carmela Barbato. Si mormora che quando ‘Lady Tata’ ha saputo che l’ex compagno stava diventato papà per la quinta volta non ci sia rimasta affatto bene, non aspettandosi che Gigi si rifacesse una vita sentimentale così rapidamente.