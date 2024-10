Eros Ramazzotti, l’ex esplode: “Finita”. Sfogo fiume contro il cantante

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, rispettivamente 60 e 35 anni, non sono più una coppia. Da settimane si rincorrono indiscrezioni relative a una loro rottura: ora arriva la conferma da parte della diretta interessata, che ha rotto il silenzio attraverso il suo account Instagram. La donna, profondamente ferita dall’epilogo non roseo della love story, ha spiegato cosa c’è dietro al crac sentimentale. Particolarmente duri alcuni passaggi in cui pare non lesinare critiche pesanti all’ex compagno. Già dall’esordio del suo sfogo si capisce che l’addio non è stato soft.

“Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo”. Così la Gelsomino nel parlare pubblicamente della fine del rapporto con il cantante romano. Dichiarazioni dure in cui viene lasciato trapelare che qualcosa, a livello di rispetto, è venuto a mancare. Dalila ha poi aggiunto di aver deciso di parlare per fare chiarezza una volta per tutte su quel che sta accadendo nella sua vita sentimentale.

“Io ed Eros non eravamo più felici insieme”, ha continuato l’ex modella, spiegando di aver tentato di tutto per far sì che il rapporto non terminasse. Non è però andata come sperava . “Ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare”, ha sottolineato. La Gelsomino se l’è poi presa con la stampa ‘rosa’, rivelando che ritrovarsi chiacchierata e sulla bocca di tutti non è stata una situazione semplice da fronteggiare.

L’ex modella ha inoltre sottolineato che questa è la prima e l’ultima volta che parlerà della love story con Ramazzotti. Quindi ha rimarcato che non concederà alcuna intervista. Insomma, ha intenzione di tenersi lontana dal circolo mediatico. Per quel che riguarda Eros e l’amore vissuto con lui, ha aggiunto:

“Non sono mai entrata in questa relazione per amore a queste dinamiche, ma per amore puro e autentico verso l’uomo dietro al personaggio. Eros rimane una persona che ha avuto importanza nella mia vita e la nostra relazione una delle mie più grandi lezioni di sempre”.

Curioso notare come la Gelsomino non abbia dedicato nemmeno una frase dolce all’ex compagno.

Dalila ha infine pubblicato una lunga citazione in cui si sostiene che sono rari gli uomini che scelgono di avere come compagna una donna profonda, non concentrata sull’apparenza e non superficiale in quanto tali persone sono più difficili da gestire. Anche in questo caso la Gelsomino pare che abbia voluto far passare un messaggio di critica forte e chiaro nei confronti di Ramazzotti. “Uragano Dali”, ha chiosato la 35enne, evidentemente reputandosi una donna con gli ‘attributi’.

