Eros Ramazzotti e Dalila “lasciati da più di un mese”: retroscena

Nuove voci di rottura su Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. I due, già qualche settimana fa, sono finiti per essere chiacchierati dal gossip per il medesimo motivo. Allora il cantante smentì di essersi lasciato con la donna, con la quale ha intrecciato una love story circa un anno e mezzo fa. In particolare Eros, dopo che gli giunsero alle orecchie le indiscrezioni inerenti alla fine del suo rapporto, postò uno scatto con Dalila, con tanto di cuoricino rosso. A rinfocolare l’ipotesi di un addio sentimentale, nelle scorse ore, ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano la quale ha fatto sapere di aver raccolto delle segnalazioni che proverebbero che la relazione sentimentale è giunta al capolinea.

“È da più di un mese che si sono lasciati definitivamente”, ha sostenuto una gola profonda dopo aver contattato la Marzano. Tale persona ha inoltre spiegato che Dalila, che abita per gran parte dell’anno in Messico, in questi giorni è rientrata in Italia, a Milano. Non si troverebbe però con Ramazzotti, che è in Turchia. In effetti, tale segnalazione ha trovato riscontro nelle stories Instagram postate dal musicista e dalla Gelsomino. Dalila ha infatti reso noto che al momento è nel capoluogo Lombardo, mentre Eros è a Bodrum.

Eros Ramazzotti, le paparazzate con Michelle Hunziker e la famiglia ‘allargata’

Circa un mese fa il cantante romano è stato paparazzato da Chi Magazine assieme alla sua prima ex moglie Michelle Hunziker. I due sono stati immortalati durante una scampagna in montagna a San Cassiano, in provincia di Bolzano, assieme alla loro figlia Aurora, al compagno di quest’ultima Goffredo Cerza, al piccolo nipotino Cesare Augusto e a Sole, primogenita della conduttrice svizzera e di Tomaso Trussardi. Una bella gita di una famiglia ‘allargata’. Negli scatti Dalila Gelsomino non c’era, altro segnale, secondo i ben informati, che la love story si sia conclusa.

Naturalmente dopo l’uscita degli scatti di San Cassiano qualcuno ha pure ipotizzato un ritorno di fiamma tra Eros e Michelle. Nulla di vero. Come loro stessi hanno più volte spiegato, c’è un bellissimo legame affettivo e di amicizia, anzi di amore, ma non in forma passionale come lo si intende per una coppia.