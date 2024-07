Eros Ramazzotti beccato con un’ex UeD: e la smentita su Dalila?

Eros Ramazzotti di nuovo al centro del gossip. Solo un paio di settimane fa, la vita sentimentale del cantautore era tornata a far discutere. Il motivo? Il magazine Chi aveva annunciato la fine della sua relazione con Dalila Gelsomino, dopo un lungo periodo di crisi profonda. Addirittura, i due avevano anche smesso di seguirsi sui social. La notizia era arrivata come un fulmine a ciel sereno dato che, pochi giorni prima, la 35enne aveva condiviso un video di Eros durante un suo concerto. Tuttavia, nonostante l’unfollow reciproco, Dalila ed Eros hanno prontamente smentito questi rumors.

La coppia ha infatti condiviso una foto insieme felici e sorridenti, con tanto di cuoricino e la scritta: “Todo bien”, ovvero “tutto bene”. Dunque, sembrava si trattasse solamente delle solite fake news. A seguito della smentita, Dalila ha anche condiviso un regalo ricevuto dall’ex moglie di Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, e i loro due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Dopo la separazione, Marica ed Eros hanno mantenuto un bel rapporto e entrambi si sono impegnati a creare un buon legame con i rispettivi nuovi partner, per il bene dei loro bambini. Ma, quest’apparente serenità sembra essere stata interrotta da uno scoop inaspettato.

Eros Ramazzotti insieme ad un’ex tronista: i dettagli

Eros Ramazzotti è stato beccato al concerto dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma in compagnia di un’altra donna. Di chi si tratta? Di Desirée Popper, ex tronista di Uomini e Donne, diventata poi una nota attrice nonché una delle protagoniste di “Mare Fuori“. Una ragazza presente al concerto ha inviato alcune foto alla pagina “Very Inutil People“, affermando di aver visto il cantante e l’attrice in atteggiamenti intimi. Dagli scatti condivisi dal portale, è possibile vedere i due seduti uno vicino all’altro, mentre ballano e si scatenano sulle note della nota band britannica. Stando a quanto segnalato dalla ‘testimone’, Eros e Desirée si sarebbero anche baciati.

A questo punto, viene da chiedersi come mai, solo pochi giorni fa, il cantautore avesse negato la rottura con Dalila Gelsomino, condividendo persino una foto romantica. È possibile che i due si siano lasciati subito dopo quella smentita, portando Eros a conoscere immediatamente un’altra donna? Chissà, ma la situazione risulta sicuramente sospetta. In ogni caso, è importante sottolineare che, negli scatti in questione, Eros e Desirée non mostrano atteggiamenti intimi né si scambiano baci, lasciando incerto se tra loro ci sia solo amicizia o qualcosa di più.

Non resta che attendere per capire se Eros Ramazzotti deciderà di ufficializzare la rottura con Dalila o se, invece, negherà qualsiasi coinvolgimento romantico con l’ex tronista di Uomini e Donne.