Arresto Rivelli, caos su Signorini, Leone sposa: le 10 news della settimana

Il GF Vip è decollato lunedì 13 settembre: manco il tempo di mettere piede nella Casa che Raffaella Fico ha subito tirato di mezzo Mario Balotelli, suo ex. Il calciatore non l’ha presa affatto bene, tuonando dalla Turchia. Olè!

Signorini è poi finito al centro delle polemiche per non aver richiamato Katia Ricciarelli, protagonista di alcune uscite piuttosto opinabili. Il conduttore ha invitato il pubblico a godersi il reality e a non innescare continue polemiche e richieste di squalifica. Pioggia di critiche sui social. Ad attaccare duramente il giornalista anche alcuni ex inquilini del GF Vip.

Bufera sul cachet stanziato dall’Emilia-Romagna a Stefano Accorsi: 100mila euro l’anno (per un triennio) per fare il testimonial della Regione. La questione è stata affrontata con una interrogazione nel Consiglio regionale fatta da un membro di Fratelli d’Italia. Intanto la polemica ha infuriato in rete.

Altro caos mediatico è quello in cui si è ritrovata Barbara Palombelli: alcune sue dichiarazioni sul tema del femminicidio hanno fatto rumore ovunque tanto che si sono scomodati attori, cantanti, politici e enti.

Enrico Brignano e Flora Canto presto sposi: il comico ha fatto la proposta di matrimonio all’ex tronista di Uomini e Donne all’Arena di Verona, mentre si stava esibendo in uno show. Auguri!

A proposito di fuori d’arancio: Miriam Leone è convolata a nozze con il ‘misterioso’ Paolo Carullo il 18 settembre. Auguri!

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, che tresca! Pare proprio che i due attori abbiano lasciato i rispettivi partner dopo essere stati travolti da una irrefrenabile passione.

L’amore va, l’amore viene: scoppia la coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo anche se non mancano le insinuazioni in rete che mormorano che dietro alla rottura improvvisa ci sia una operazione ‘visibilità’.

Cluadia Rivelli è finita in manette: le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella sua abitazione trovando dei flaconi di droga dello stupro. La sorella di Ornella Muti ha spiegato agli inquirenti che non sapeva che fosse una sostanza stupefacente, aggiungendo che usava la droga per fare le pulizie.

Marcello Sacchetta lascia Amici: il compagno di Giulia Pauselli ha deciso di andare in cerca di nuovi stimoli professionali. L’annuncio della scelta è arrivato su Instagram tramite un lunghissimo e intenso post in cui Sacchetta ha speso parole al miele per Maria De Filippi.