Miriam Leone si è sposata con Paolo Carullo: le foto del matrimonio

La ex Miss Italia convola a nozze con il compagno, ecco le prime foto del vestito

Congratulazioni a Miriam Leone che quest’oggi, 18 settembre, si è sposata con lo storico compagno Paolo Carullo. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio presso il Santuario di Santa Maria la Nova nel cuore di Scicli, in Sicilia.

La prima foto del giorno più importante della sua vita, Miriam Leone l’ha condivisa su Instagram. L’attrice e presentatrice ha caricato sul profilo un dolce scatto in controluce, davanti alla finestra aperta, con indosso l’abito da sposa, ovviamente bianco. “Arrivo, amore” ha scritto la Leone, subito prima di dirigersi verso la chiesa dove si sarebbe tenuta la cerimonia. Nulla o quasi, almeno per il momento, ci è dato sapere sulla lista degli invitati alle nozze.

Le nozze di Miriam Leone sono rimaste un segreto praticamente fino all’ultimo. Giusto pochi giorni fa, su Dagospia, era apparsa l’indiscrezione bomba sullo sposalizio, confermata proprio una manciata di ore dopo. L’ufficialità è giunta tramite una nota dal comune di Scicli, che ha pubblicato la notizia con una nota.

Già nel primo pomeriggio sono apparse online le prime immagini del matrimonio e del vestito da sposa di Miriam Leone. Il nome dell’attrice, nel frattempo, è schizzato in vetta ai trending topic italiani su Twitter, che ha voluto renderle omaggio con un’infinità di messaggi di auguri.

Cioè ma Miriam Leone si sta sposando seriamente? Stavolta è tutto vero pic.twitter.com/tCtvGsSit7 — angelica (@______Angelica_) September 18, 2021

Miriam Leone e Paolo Carullo: la loro storia d’amore

La ex Miss Italia e il marito (siciliano di Caltagirone, mentre lei è di Acireale) sono una coppia da due anni. Paolo Carullo si è trasferito a Milano per completare gli studi presso l’Università Cattaneo, dove ha conseguito nel 2006 una laurea in Economia e Finanza. Oggi, tuttavia, si occupa di tutt’altro:e Carullo è infatti musicista e imprenditore, è infatti il manager finanziario della band milanese Apple Jack (fondata a Milano nei primi anni 2000).

Miriam Leone è sempre stata molto attenta nel preservare il suo rapporto amoroso dagli occhi indiscreti dei paparazzi e delle riviste di gossip. Tanto è vero che il suo Paolo non è mai apparso sui social dell’attrice e modella. Il matrimonio è dunque il coronamento di un anno particolarmente fortunato per la Leone, che presto vederemo al cinema nei panni di Eva Kant nel film Diabolik.