Miriam Leone “sposa in gran segreto tra pochi giorni”, ecco dove: il gossip

Sarebbero imminentissime le nozze tra Miriam Leone e Paolo Carullo, il tenebroso e misterioso uomo che ha stregato la Miss Italia 2008. La relazione avrebbe preso quota da circa due anni, anche se datare l’inizio della love story è cosa alquanto ardua vista la proverbiale privacy della coppia. Di Paolo, uomo per nulla avvezzo ai riflettori mediatici, tanto meno a quelli social (manco ha un profilo), non si sa neppure con precisione quanti anni abbia. Qualcosina però il gossip è riuscito a scoprire sull’enigmatico compagno dell’attrice 36enne. Ma prima si torni al tema matrimonio, la cui celebrazione parrebbe ormai essere questione di giorni.

A lanciare lo scoop è stato il giornalista Giuseppe Candela. La firma di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, con un tweet, ha reso noto di aver saputo da voci provenienti dalla Sicilia (terra d’origine sia della Leone sia di Carullo) che la coppia sarebbe prossima a festeggiare le nozze in gran segreto, tra pochissimo. “Negli ultimi giorni si parla di un matrimonio “segreto” imminente (a giorni) della bellissima Miriam Leone con il compagno Paolo Carullo. Dicono a Ragusa. Dicono”: questo il cinguettio che Candela ha divulgato su Twitter.

D’altra parte non è la prima volta che si parla di fiori d’arancio per l’attrice e Carullo. Più di un anno fa il settimanale Chi Magazine aveva lasciato intendere che Miriam sarebbe stata in procinto di sposarsi. In quel frangente fu la stessa Leone a smentire, con ironia, spiegando, in uno dei rari interventi in cui ha menzionato il fidanzato, che al suo dito “non vedeva ancora l’anello”. Forse ora il brillocco è arrivato e i festeggiamenti si avvicinano davvero. Non resta che attendere.

Paolo Carullo: chi è il compagno di Miriam Leone

Misterioso, tenebroso, bello e inafferrabile: si tratta del ‘profilo’ di Paolo Carullo di cui poco o nulla si sa. Il sito Donna Pop è riuscito però a carpire qualche informazione sull’uomo, spiegando che è siciliano, originario di Caltagirone (Catania), e che si è trasferito a Milano per studiare presso l’Università Cattaneo. La laura l’ha conseguita nel 2006, in Economia e finanza. Oggi è attivo come musicista, performer e nel campo dell’imprenditoria. Niente altro si sa, se non che ha fatto perdere la testa alla bellissima Leone.