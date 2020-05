Miriam Leone, silenzio rotto sul matrimonio: “Non vedo nessun anello”

Miriam Leone sta per sposarsi? Stando alle ultime dichiarazioni dell’attrice pare di no: la smentita sui social

A lanciare lo scoop oggi è stato Chi: tra le pagine del settimanale si leggeva che Miriam Leone sarebbe stata pronta per convolare a nozze con il suo fidanzato Paolo. Il giornale diretto da Alfonso Signorini spiegava che i due sono fidanzati da pochi mesi ma il loro amore sarebbe diventato in poco tempo così forte da pensare subito ad un matrimonio imminente a Milano. Sempre molto attenta alla sua privacy, l’ex Miss Italia non ha fatto trapelare nulla riguardo alla sua nuova storia d’amore tanto che sui social le foto con Paolo scarseggiano. Ecco perché, dopo il rumors diffuso da Chi, la notizia delle nozze è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Qualche ora fa, però, la donna ha voluto commentare il gossip sui social, smentendo di fatto il futuro matrimonio.

Miriam Leone, nessun matrimonio con Paolo: l’attrice chiarisce su Instagram

“Miriam Leone, sempre più innamorata del suo Paolo, è pronta al grande passo. C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve”, si legge sulla rivista diretta da Signorini. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web: proprio per questo motivo Miriam ha voluto far luce sulla questione attraverso una storia di Instagram. L’attrice ha condiviso uno scatto della sua mano sprovvista del probabile anello di fidanzamento con annessa la seguente didascalia: “Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi… Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”.

La vita sentimentale della Leone

Prima di intraprendere la relazione con Paolo, musicista e performer che vive a Milano, Miriam ha avuto una lunga relazione con Boosta dei Subsonica, terminata nel 2014; in seguito ha avuto una storia con Matteo Martari, ex modello e attore, conosciuto sul set della serie tv Non Uccidere.