Miriam Leone sposa Paolo: nozze fissate a Milano, il gossip

Miriam Leone e il nuovo fidanzato Paolo fanno sul serio: matrimonio in vista

Sono passati pochi mesi dal primo incontro ma Miriam Leone fa sul serio con Paolo, il suo nuovo fidanzato. Stando ad un gossip riportato dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 20 maggio, l’ex Miss Italia è pronta a convolare a nozze. Pare che il matrimonio verrà celebrato nei prossimi mesi a Milano, città del futuro marito della Leone. Non è da escludere, dunque, un imminente trasferimento di Miriam in Lombardia: da anni la 35enne vive a Roma, dove ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dividendosi tra il lavoro di conduttrice e quello di attrice.

Miriam Leone e Paolo: cosa si legge sul settimanale Chi

“Miriam Leone, sempre più innamorata del suo Paolo, è pronta al grande passo. C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Nonostante l’emergenza Coronavirus, quindi, la bella siciliana non sembra voler rinunciare al suo sogno d’amore ed è pronta ad accontentarsi di un matrimonio semplice e riservato. Del resto Miriam tiene molto alla privacy: sui social network scarseggiano le foto insieme al nuovo amore Paolo, conosciuto grazie ad amici in comune.

Paolo è un musicista: tutti gli amori di Miriam Leone

Di Paolo si sa davvero poco, tranne che è un musicista e un performer che vive a Milano. Nel passato amoroso di Miriam Leone due storie lunghe e importanti: prima Boosta dei Subsonica poi l’attore Matteo Martari.