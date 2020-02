Miriam Leone, c’è il nuovo fidanzato: ecco da chi è stata stregata

Miriam Leone, c’è il nuovo fidanzato: ecco chi è, professione musicista

Miriam Leone, spunta il nuovo fidanzato. A spifferare la nascita della love story è il magazine Chi, che offre anche i dettagli della relazione che avrebbe intrapreso l’attrice di origini siciliane (è nata a Catania il 14 aprile 1985). Il nome dell’uomo, che in questo momento le sta a fianco, è Paolo che di professione fa il musicista e performer. La scintilla sarebbe scoccata circa due mesi fa, quando avrebbe preso quota il rapporto su cui entrambi avrebbero preferito mantenere la privacy. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, però, ha scoperto dei dettagli sulla passione divampata tra l’ex Miss Italia e Paolo…

“Nei giorni della Fashion Week ha dormito in casa del suo uomo”

“In gran segreto, Miriam Leone custodisce da due mesi un nuovo amore. Lui si chiama Paolo. La coppia si è goduta un viaggio in Marocco in segreto”, scrive Chi che aggiunge altri retroscena curiosi sulla coppia: “E nei giorni della Fashion Week ha dormito in casa del suo uomo, professione musicista e performer, da dove posta i selfie sui suoi profili social”. Dunque sembra proprio che l’attrice sia tornata a respirare i sussurri romantici…

Miriam Leone e le storie del passato: Boosta e Matteo Martari. Oggi c’è Paolo

In passato Miriam è stata fidanzata con il tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, noto come Boosta. I due si erano incontrati a un concerto. La love story è durata circa quattro anni, per poi naufragare. Nel 2017, la Leone è tornata a fare capolino sulle riviste di cronaca rosa. Sempre il magazine Chi la pizzicava con Matteo Martari, attore ed ex modello italiano. Fu immortalato un bel bacio tra i due. Tuttavia Miriam, sempre riservata sulla sua vita privata, all’epoca, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Il gossip, e a quanto pare anche il flirt, si sgonfiò in fretta. Oggi, invece, c’è Paolo…