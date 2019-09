Miriam Leone, morta nonna Angela: la dolce dedica su Instagram

Lutto per Miriam Leone, è morta la nonna: l’attrice la ricorda su Instagram

È venuta a mancare la nonna di Miriam Leone, proprio nel giorno successivo alla festa che si è tenuta a Miss Italia 2019. Miriam è stata eletta la più bella d’italia nel 2008 e ancora oggi viene considerata tra le più belle reginette di sempre. Una bellezza disarmante, ma che corrisponde a una altrettanto bella personalità: per questo Miriam piace tanto al pubblico, a uomini e donne, a grandi e piccini. Oggi tutti si stringono intorno a lei per il dolore che l’ha colpita, la perdita di una nonna è di sicuro un momento che lascia il segno in ognuno di noi. Per questo i fan non stanno facendo mancare il loro affetto in questo giorno, commentando il post su Instagram che Miriam Leone ha dedicato a nonna Angela, scomparsa in queste ore.

Miriam Leone ricorda la nonna scomparsa: “Oggi un pezzo di me se ne va con te”

Insieme alla dedica, l’attrice ha postato una tenerissima foto che la ritrae neonata in braccio alla nonna. E poi le sue parole: “Ciao Angelina, qui ci eravamo conosciute da poco, e già mi cullavi, mi cantavi le tue ninne nanne antiche e ed eterne…cantavi sempre quando arrivavamo nel corridoio di casa tua, quella con la menta nel cortile e la vite sulla porta”. Ricordi che la accompagneranno per il resto della sua vita. Miriam ha anche scritto delle bellissime parole sulla nonna scomparsa: “Sei stata bellissima, sei stata fortissima, e oggi un pezzo di me se ne va con te, ed un altro pezzo si arricchisce… perché ci sarai sempre. Per esempio il mio ‘accussí’ nasce da te e adesso sarà per te, ancora di più. Buon viaggio nonna Angela”.

Miriam Leone assente a Miss Italia, ma presto di nuovo in tv con la serie 1994

Miriam ha deciso di non partecipare alla reunion delle ex Miss Italia per festeggiare l’80° anniversario del concorso di bellezza. E non è stata l’unica. Non sappiamo il motivo della sua assenza, ma chissà che non si celi proprio il pensiero di sua nonna dietro la scelta di non partecipare. Intanto, a partire dal 4 ottobre, Miriam tornerà sugli schermi con 1994, la terza parte della fortunata trilogia di Sky dedicata al periodo a cavallo tra Prima e Seconda Repubblica e che ha cambiato l’Italia.