Sossio e Ursula, botta e risposta rovente (video): i retroscena della rottura

Ursula Bennardo non si dà pace per come Sossio Aruta ha gestito la fine della relazione. Secondo la versione dell’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, tutto è avvenuto fulmineamente e tutto è stato spalmato sui social in modo avventato, senza la sua approvazione. Giovedì 16 settembre, il calciatore ha pubblicato su Instagram un post che ha lasciato poco spazio a dubbi. “Game Over”, ha titolato Aruta, spiegando che la love story è giunta al capolinea e che la decisione di rompere è maturata di comune accordo con l’ex compagna.

Sono piovute critiche addosso all’ex cavaliere di UeD per la modalità in cui ha comunicato la notizia. In molti lo hanno biasimato per quel ‘GAME OVER’ a caratteri cubitali, ritenendolo fuori contesto. Sossio ha quindi provveduto a rimuovere il post in un secondo momento. Nel frattempo la Bennardo lo ha attaccato: “Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”. Poco fa Ursula è tornata a parlare della fine del rapporto sentimentale. E lo ha fatto in maniera più dettagliata, avendo sempre il dente avvelenato. Ne è seguita una risposta di Sossio, sempre via social, tramite un video.

In una Stories Instagram la donna, madre di quattro figli (tre avuti dal precedente matrimonio e una, di nome Bianca, da Aruta), ha esordito spiegando di essersi assentata momentaneamente dai social in quanto si è “ritrovata in una situazione assurda”. Ha quindi aggiunto che la rottura della sua famiglia si è consumata in una maniera “improvvisa” e che si è ritrovata a “leggere sui social dopo poche ore” la notizia della conclusione della relazione.

“Ancora non l’avevo ovviamente metabolizzato neanche io e ancora non sapevano nulla nemmeno due dei miei tre figli”, ha sottolineato l’ex dama. E ancora: “Purtroppo la troppa istintività e immaturità a volte lede non solo la propria vita, immagine e dignità, ma anche quella degli altri”. Ursula ha concluso dicendo che “tutto sommato sta bene”, promettendo ai suoi ‘seguaci’ che tornerà più “forte e grintosa di prima.”

“Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. In questo caso non sto giocando”. Esordisce così Sossio in un video postato su Instagram in risposta all’ex compagna. Aruta ha poi ammesso di aver fatto uno “scivolone” nello scrivere “Game Over”, aggiungendo che ha eliminato il post proprio perché si è reso conto dello sbaglio.

L’ex cavaliere di UeD ha poi detto che ha deciso di divulgare subito la notizia per amore dei fan che hanno sempre seguito la sua love story. “Prima o poi sarebbe uscita, io ho anticipato tutto”, ha chiosato.

E adesso? Che succede? Aruta lascia le porte aperte: “Le vie del Signore sono infinite, la speranza è l’ultima a morire. Se ci saranno, e me lo auguro, sviluppi positivi, vi terrò al corrente”. Infine Sossio ha smentito le insinuazioni di una rottura orchestrata a tavolino per tornare a Uomini e Donne. “Questa è realtà e non finzione. Ci sono chiacchiere e falsità, ma lascio a voi i pettegolezzi”